Des suggestions pour faire plaisir aux enfants.

Un texte de Ève Christian

À longueur d’année, vos enfants peuvent écouter des émissions jeunesse sur ICI Télé, mais saviez-vous qu’en parallèle, le site Internet de Radio-Canada regorge de suggestions, de jeux et de balados en lien avec ces émissions? Grâce à la zone Jeunesse, le divertissement de vos enfants est assuré pendant leurs vacances. D’ailleurs, plusieurs émissions proposent des spéciales de Noël qui se doivent d’être vues! Voici quelques-unes de mes suggestions.

Quoi : L'Agent Jean

Mise en contexte : Cette agence secrète dissimulée sur le Premier Continent a pour mission d'éliminer les menaces planétaires et de protéger la Terre A des supervilains et des supervilaines. L’agent vedette, Jean, qui est cool, gaffeur, patient, amical et rigolo, est aussi drôlement chanceux! On le constate rapidement quand, sous les ordres de la cheffe Martha, avec la collaboration de ses acolytes (dont Bulle et WXT), il arrive à sauver la planète des dangers quotidiens souvent provoqués par les méchants Castor et Tibérius.

Mon avis : Dans ces courts épisodes animés de sept minutes, des personnages gentils affrontent des adversaires qui ne le sont pas dans un univers insolite. Ces personnages vivent des aventures abracadabrantes, le tout sur un fond d’humour. La recette parfaite pour des heures d’amusement!

Extra : L’exploration de ce monde se poursuit dans la zone Jeunesse avec des jeux, des dessins à colorier, des entrevues dévoilant les secrets des coulisses, ainsi que des balados.

Des livres en complément : L’auteur Alex A. est prolifique : de nombreux livres écrits par lui sont publiés aux éditions Presse Aventure.

***

Quoi : Le facteur de l'espace

Mise en contexte : Ces épisodes de cinq minutes sont inspirés des trois tomes traduits en six langues. Le premier livre a été publié en 2016; il met en vedette Bob, un facteur dont le territoire de livraison se situe… dans l’espace! Son patron lui impose Odile, une nouvelle collègue intrépide, dont les méthodes de travail sont aux antipodes des siennes. Mais ce duo improbable, qui finit par faire une bonne équipe, a un but commun : celui de livrer à bon port, à bord d’un vieux vaisseau spatial, les colis à des habitants de planètes pour le moins particulières.

Mon avis : Bob est loin du superhéros auquel on s’attendrait dans une série de science-fiction. Il a besoin d’un grand courage quand sa livraison l’amène dans un coin inconnu de l’univers et, surtout, il doit délaisser la sérénité de sa routine de travailleur solo pour faire équipe avec sa collègue au dynamisme débordant. Cette série animée démontre que le dépassement de soi permet de grandir et que la solidarité est un atout!

Des livres en complément : Les trois tomes de la série Le facteur de l’espace parus à ce jour sous la plume de l’auteur Guillaume Perreault sont offerts aux Éditions de La Pastèque.

***

Quoi : Famille magique

Famille magique Photo : Prestigo

Mise en contexte : Dans cette série, la famille (pas la vraie!) du magicien Daniel Coutu est vraiment excentrique : ses enfants Houdini-Maude et Merlin, ses parents et sa grand-mère possèdent un pouvoir magique pour le moins spécial! Il va sans dire que la cohésion familiale est forte dans cette grande maison, mais que cette proximité représente parfois des défis!

Mon avis : Pour s’évader dans une saine folie, cette série, qualifiée de comédie de situation, est parfaite. L’humour tient une place importante dans cet univers abracadabrant où la magie ne donne pas toujours les résultats escomptés! On rit beaucoup et on sort complètement de son quotidien; une série que je conseille à toute la famille.

Extra : En plus des épisodes de 23 minutes, de courtes vidéos (Secrets de famille et Magicographies) donnent plus d’informations sur les personnages et permettent de bien suivre l’histoire de cette série tout à fait divertissante.

***

Quoi : Défense d'entrer!

Mise en contexte :Défense d’entrer! nous dévoile le quotidien d’une famille qui ressemble à bien d'autres : autour des parents et du personnage principal, Charles-Olivier (alias Lolo), gravitent l’adolescente Mélie, les jumeaux Tutu et Lulu et le magnifique chien bobtail Frileux. On y parle d’amitié, d’intimidation, de travaux scolaires, des premières amours... La première saison présente Lolo à la fin de ses études à l’école primaire, tandis que dans la deuxième saison, on le retrouve après un déménagement, et dans une école secondaire, avec tout ce qu’impliquent de tels changements dans la vie d’un ado comme lui et de sa famille.

Mon avis : Les épisodes de 23 minutes filent rapidement. Aussitôt les deux premiers écoutés, j’ai été curieuse de connaître la suite du quotidien de cette famille qui ressemble à plusieurs autres. Je suis carrément vendue à Défense d’entrer!, que je suggère à toute la famille!

Extra : Les jeunes aimeront les vidéos des coulisses et les jeux-questionnaires de Madame Michèle (la prof), qui complémentent bien les épisodes. Le site web de la zone Jeunesse donne accès aux pages descarnets de Lolo, dans lesquelles il raconte sa façon de voir la vie, en famille et à l’école…

Des livres en complément : C’est le moyen idéal de donner le goût de la lecture aux jeunes, qui deviendront rapidement des aficionados des épisodes télé et qui demanderont à connaître la suite, laquelle se trouve dans les 13 tomes de la série Défense d’entrer! écrite par la prolifique autrice Caroline Héroux (parus aux Éditions de la Bagnole et Défendu).