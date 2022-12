Enfin, les vacances de Noël sont arrivées! Voici cinq activités originales à faire à la maison pour célébrer le bonheur d’être en famille.

Texte de Nadine Descheneaux

Faire un immense projet qui prend du temps

Le temps des Fêtes est tout indiqué pour vous lancer dans la construction d’un Lego d’envergure ou d’un casse-tête compliqué. Au besoin, il pourra « traîner » sur une table sans problème… après tout, ce sont les vacances!

Bricoler façon grand format

Gardez les boîtes des cadeaux et fabriquez une construction gigantesque selon l’imagination de tout le monde. Votre salon accueillera peut-être un vaisseau spatial, un cinéma tout en carton, un château ou un bolide?

Faire de la neige

Peu importe si tout est blanc dehors ou non, créez de la neige artificielle dans la maison! Organisez un concours de bonhomme de neige, sortez les emporte-pièce et invitez les figurines des enfants à venir jouer dans cette neige spéciale.

Deux recettes faciles :

Farine et huile pour bébé

Versez de la farine dans un bol et ajoutez de l’huile délicatement. Vérifiez la consistance de la préparation jusqu’à l’obtention de celle que vous désirez.

Fécule de maïs, bicarbonate de soude et eau

Mélangez en parts égales (1 : 1) la fécule de maïs et le bicarbonate de soude dans un bol ou sur un plateau. Ajoutez de l’eau doucement jusqu’à l’obtention d’une neige malléable.

Créer un tableau d’inspiration familial

Sortez les vieux magazines et catalogues et découpez en famille tout ce qui vous inspire et que vous aimeriez faire durant les 12 prochains mois. Collez ensuite toutes ces images qui vous définissent et qui symbolisent vos rêves et aspirations sur un grand carton. Gardez ce dernier bien en vue! Ce tableau insufflera de l’énergie à votre nouvelle année.

Organiser un rallye de photo

Dressez une liste d’une douzaine de défis photo à réaliser : quelque chose de rouge, quelque chose qui fait penser à grand-maman, quelque chose qui fait du bruit, quelque chose de lumineux, etc. En équipe ou en solo – selon le nombre d’appareils-photo disponibles –, partez à la chasse aux photos à travers la maison et le quartier. Compilez ensuite les clichés par catégorie et faites une projection spéciale pour les regarder… avec maïs soufflé, bien sûr!