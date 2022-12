Des suggestions de contenus jeunesse remplis de belles valeurs.

Un texte de Ève Christian

Les propositions d’émissions jeunesse sont grandes sur ICI Télé; la plupart d’entre elles sont offertes en rattrapage sur le site Internet de Radio-Canada, dans la zone des Petits. En plus, on y trouve des extra, comme des jeux et des bricolages en lien avec ces émissions afin d’amuser vos enfants de 3 à 6 ans (ou de 2 à 7 ans, selon les jeunes). Voici quelques-unes de mes suggestions.

***

Résumé : Cette série a comme toile de fond l’école maternelle de Pitchfork Pines que fréquentent sept enfants de monstres célèbres, comme Dracula et Frankenstein. Sous la supervision des adultes, les enfants visent à devenir de bons êtres humains et… des monstres exemplaires! Oui vous avez bien lu : quand tombe la nuit, au moment où leur école commence, ces fillettes et garçonnets se transforment en gentils et gentilles super mini-monstres : Drac devient un vampire, Cleo est une momie, Lobo, un jeune loup-garou, Katya, une sorcière, Zoé, un zombie, et Frankie, un mini-Frankenstein.

Mon avis : Les bambins et bambines peuvent s’identifier aux mini-monstres qui vivent, au quotidien, des aventures semblables aux leurs. Comme ces personnages, les enfants doivent faire des choix, contrôler leurs émotions et éviter les bêtises. Les mini-monstres doivent, en plus, apprendre à maîtriser leurs superpouvoirs afin d’accéder à la grande école. Les thématiques de ces animations de 25 minutes sont l’entraide, la débrouillardise, l’amitié, la diversité, la politesse et les bonnes manières, la prise de décisions entraînant des conséquences… Des épisodes spéciaux de Noël seront ajoutés à la soixantaine déjà présente. Le rythme rapide et les images aux couleurs vives attireront l’attention des jeunes de niveau préscolaire et du premier cycle du primaire.

***

Quoi : Les aventures de Paddington

Résumé : Une série d’animation aux épisodes de 11 minutes racontant chacun une aventure où évoluent l’ourson Paddington, ses camarades et sa famille, dans laquelle il forme une fratrie avec deux jeunes garçons entourés d’une mère et d’un père bien présents.

Mon avis : Pour les parents qui ont connu cet ourson attachant, né en 1958 par la plume de l’auteur Michael Bond, c’est un retour en enfance. La douceur qui se dégage des épisodes séduira la fratrie plus âgée, qui pourra s’installer auprès des plus jeunes lors du visionnement d’un épisode télé ou sur le web. La famille aimante entourant Paddington, la curiosité de ce dernier et l’empathie de son entourage en font une série aux valeurs importantes.

Extra : Les livres avec ce personnage attachant, dont le dernier : La chasse au ballon publié aux Éditions Michel Lafon.

***

Quoi : Nicolas Noël

Nicolas Noël Photo : Gregg Productions

Résumé : Nicolas Noël est LE père Noël. Il chante et danse avec ses lutins et ses lutines, il présente sa douce moitié, Blanche, il raconte des histoires aux enfants en échangeant sur les choses de la vie. Ce sont ces bribes de conversation que l’on trouve dans la section Dis-moi père Nicolas : Pourquoi décore-t-on un sapin? Comment fais-tu pour entrer dans ma maison sans cheminée? Quelle collation préfères-tu?... Ne manquez pas les nouveaux épisodes vidéo offerts pour la période des Fêtes; ils sont associés à l’histoire du Cristal du temps.

Mon avis : Cet homme magique est si fascinant! Il capte mon attention autant qu’il le fait avec les bouts de chou! Il leur apporte des réponses claires et simples et n’hésite pas à aborder des sujets plus sérieux comme l’importance de régler des conflits dans la fratrie. J’adore aussi la section où Nicolas Noël démystifie ses plus grands secrets; c’est simplement passionnant!

***

Fée Sylvestre et Zora Photo : Zone 3

Résumé : Partie en voilier pour un tour de la terre, la famille Belhumeur-Lamour, formée de Raoul et Dalia et leurs enfants, Milo l’inventif et la rassembleuse Zora, aboutit sur l’île Kilucru, pourtant absente de toute carte géographique. Dans cet endroit surprenant vivent des créatures légendaires. La famille, amusée et intriguée, s’y installe et prend en charge le complexe hôtelier.

Mon avis : Cette série m’a fait penser à celles qui ont peuplé mon enfance : un univers où se marient l’imaginaire et le réel avec des personnages aux personnalités amusantes et surprenantes. Chaque épisode de 24 minutes fait ressortir une morale de vie ou un apprentissage; le tout dans la découverte, la joie et l’humour.

***

Une appli

Pour compléter l’offre auprès des petites et petits, téléchargez l'appli des petits gratuitement, soit sur Google Play soit sur l’Appstore.

L'appli des petits Photo : Radio-Canada

Cette application présentant les émissions jeunesse et les jeux de Radio-Canada est utilisable autant sur la tablette que sur le téléphone mobile. Le contenu est vérifié, sécurisé et sans publicité, vous n’aurez donc aucune inquiétude à laisser vos enfants, même les plus jeunes, naviguer sur cette interface. Afin de forger leur autonomie, une icône en forme de cœur permet aux enfants d’y placer leurs contenus préférés et de les retrouver ensuite facilement.