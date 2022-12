Dresser une liste de cadeaux peut créer des attentes démesurées chez les enfants.

Texte de Nadine Descheneaux

Bien sûr, il est impossible (et normal!) qu’ils reçoivent tout ce qu’ils désirent. Consultez ces quatre idées pour mieux gérer leurs attentes.

Faire la différence entre des souhaits et une commande. Au moment de la création de leur liste de cadeaux, accompagnez vos enfants pour leur rappeler qu’il s’agit de souhaits et non d’une commande . Ils doivent mettre des suggestions en sachant bien, dès le départ, qu’ils n’auront pas tout ce qu’ils écrivent.

Viser un type de jeu plutôt qu’une demande précise. Demandez aux enfants de mettre sur leur liste des types de jeux qu’ils aimeraient recevoir au lieu de cibler un cadeau précis. Par exemple, un enfant peut écrire qu’il veut des LEGO Star Wars, sans nécessairement nommer un modèle en particulier.

Porter attention au vocabulaire. Changez les Je veux… ou les J’ai demandé… pour J’aimerais… et Ça me ferait plaisir de… . Ce sont de simples modifications qui aident les enfants à comprendre la différence entre souhaits et exigences .

Donner à son tour! Inversez les rôles. S’il ne croit plus au père Noël, faites participer votre enfant à l’achat d’un cadeau pour un membre de sa famille ou son enseignant. Montrez-lui qu’il faut penser à ce qui ferait plaisir, aller au magasin, faire des choix pour respecter le budget, trouver une solution, emballer le cadeau, etc. Toutes ces étapes lui apprendront que donner exige des efforts et qu’il est parfois impossible d’acheter tout ce qu’on voudrait. C’est encore mieux quand on le fait avec une liste de souhaits de cette personne (son cousin, par exemple).