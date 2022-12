Que de propositions nous offrent les maisons d’édition à l’approche de ce temps des Fêtes! En voici quelques-unes qui m’ont beaucoup plu.

Un texte de Ève Christian

Titre : Le merveilleux Noël de P’tit Loup

Texte : Orianne Lallemand

Illustrations : Éléonore Thuillier

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 18 mois

Résumé : P’tit Loup, sa jeune sœur Babiloup et leurs parents passent du temps en famille à s’amuser en cette veille de Noël. C’est enfin les vacances et l’attente de la visite du gros bonhomme rouge…

Mon avis : Un album parfait pour les bambins et bambines qui voudront le manipuler : pages cartonnées avec textures à toucher et volets à soulever découvrant des surprises. Et que dire de l’histoire décrivant les activités amusantes à faire la veille du matin le plus attendu de l’année par les enfants!

Titre : La licorne de Noël

Texte : Lucie Papineau

Illustrations : Josée Masse

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Anouk passe les vacances de Noël à la campagne chez ses grands-parents. Elle prend soin d’un petit cheval à la patte blessée avec lequel elle développe une complicité silencieuse. La force qui unit ce duo est magique. Mais ce poulain en est-il vraiment un?

Mon avis : Une histoire de complicité entre une fillette et un animal de compagnie, teintée de la magie de Noël. La nature hivernale et les animaux de la forêt sont omniprésents, ce qui donne des illustrations inspirantes et un joli conte qui fait rêver.

Titre : Noël chez les 1000 enfants

Texte : Valérie Fontaine

Illustrations : Yves Dumont

Éditions : Québec Amérique

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Ce troisième tome de la collection présente la préparation de Noël dans une maison où logent deux parents et… 1000 enfants! Il va sans dire que la lettre envoyée au père Noël est interminable, les décorations, nombreuses, et la formule cadeau est ingénieuse!

Mon avis : Les thèmes de la générosité, du partage et de l’entraide familiale sont présents dans cette collection, et particulièrement dans ce livre. À ces deux thèmes s’ajoute celui de la surconsommation. Évidemment, l’exagération se marie avec l’humour. Les tomes ne sont pas des suites, mais le premier permet de comprendre pourquoi le couple Chose a eu autant d’enfants intentionnellement.

L’heure du conte : Jeudi 15 décembre à 18 h 45, l’autrice Valérie Fontaine lira Noël chez les 1000 enfants en direct sur la page Facebook de la CLEF; ce sera offert en rattrapage.

Noël en littérature jeunesse Photo : Gracieuseté de plusieurs maisons d'édition

Titre : Perdus dans l’histoire

Texte : Jean-François Faucher

Illustrations : Martin Aubry

Éditions : Alaska

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Slush, le lutin emballeur le plus occupé du pôle Nord, télétransporte ses copines lutines et ses copains lutins, sans le vouloir, à différentes époques de l’histoire. Pourtant, il ne voulait que ralentir le temps pour que chaque enfant puisse recevoir son cadeau dans la nuit de Noël!

Mon avis : Ce lutin malhabile et distrait a le don de se mettre les pieds dans les plats, au grand amusement des jeunes lectrices et lecteurs. Dans cette sixième aventure de la collection, Slush utilise sans permission le chronogivre, l’instrument qui permet au père Noël de distribuer tous les cadeaux en une seule nuit à travers le monde. Les clins d’œil historiques sont instructifs. En bonus, l’appli ALASKA, téléchargeable gratuitement, permet de voir s’animer sept images quand on les survole.

Titre : Princesse Belzébuth : le drôle de Noël du père Noël

Texte : Eza Paventi

Illustrations : Lucile Lesueur

Éditions : Les Malins

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Alors qu’il devrait travailler fort, le père Noël est attristé par le départ de mère Noël qui soigne sa grippe dans une région du Sud. Un lutin invite la jeune Belzébuth et son grand frère à échanger un tour de traîneau (c’était le souhait inscrit par la petite fille dans sa lettre) contre de l’aide pour remettre sur pied le vieux bonhomme.

Mon avis : Je suis tombée sous le charme de ce bel album en raison de l’amitié fraternelle évidente et complice, de la débrouillardise et de l’imagination des enfants et des jolies illustrations.

Titre : Les yeux scintillants de Florian

Texte : Renee Wilkin

Illustrations : Annie Boulanger

Éditions : Boomerang

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Marion, Anésie et Nestor croyaient que Noël était souligné par les cadeaux avant de réaliser que la magie se trouve dans des choses bien plus importantes. Ces jeunes apprennent que Florian, le cousin de Marion atteint de leucémie, devra probablement passer les Fêtes à l’hôpital. Les enfants lui envoient de superpouvoirs pour fêter Noël en famille.

Mon avis : La collection Petits géants vaut son pesant d’or. Elle explore des thématiques plutôt rares en littérature jeunesse : la diversité corporelle (tome 3), la diversité culturelle (tome 2) et l’acceptation de ses différences (tome 1). Le texte se lit aisément et les illustrations sont attachantes. Des livres touchants.

Titre : La princesse de Noël

Texte : Mariah Cary et Michaela Angela Davis

Illustrations : Fuuji Takashi

Traduction : Valentine Vignault

Éditions : Michel Lafon

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Une fillette vit dans une maison bancale avec sa mère absente et un voisinage riche qui se moque d’elle méchamment. Par une journée neigeuse, elle se sauve de sa misérable vie et trouve, dans la clairière, des fées, une pierre fantastique et un livre qui lui prouvent que sa voix a un pouvoir magique. Envers et contre tous, elle réussit à saupoudrer l’esprit de Noël chez elle et partout dans le monde!

Mon avis : Tout ce que demande Mariah pour Noël est d’être dans la joie avec sa mère, comme énoncé dans sa chanson All I Want for Christmas Is You. Elle est surnommée la reine de Noël. Un conte de fées moderne qui représente pour moi la définition même d’une histoire dans laquelle trône la magie de Noël. Les belles illustrations et le texte séduiront aussi la fratrie plus âgée à condition qu’elle ait gardé son cœur d’enfant.

Titre : Opération père Noël

Texte : Catherine Girard-Audet

Éditions : Les Malins

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : À l’approche de Noël, Margaux sent qu’il se passe des choses anormales : son lutin a disparu. Elle convainc son cousin Maël (qui a l’âge d’être incrédule) que le père Noël est dans le pétrin et qu’il a besoin de leur aide. Commence alors une enquête qui les mènera à rencontrer la fée des dents, Cupidon et le lapin de Pâques… Ces personnages seraient-ils responsables de la disparition du père Noël?

Mon avis : L’autrice a fait approuver son conte rempli d’action à sa fille Margaux, 7 ans. Ce roman junior, écrit en gros caractères et sans illustration, convient à des enfants de son âge qui auront la fierté de lire leur premier roman de plus de 200 pages. J’ai été amusée du fait qu’on doute de la non-existence du père Noël et de celle de tous les autres personnages prétendument réels de l’enfance.