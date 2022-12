Voici six idées d’émissions à regarder en famille en décembre et pendant les Fêtes. Amusez-vous!

Texte de Nadine Descheneaux

Le gros laboratoire

Si vos enfants sont des champions et championnes des questions, installez-vous ensemble devant Le gros laboratoire, un véritable rendez-vous scientifique et familial. Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie proposent des expériences surprenantes à leurs 100 cobayes afin de mieux comprendre la nature humaine. Vous saurez, entre autres, si la défaite a vraiment un goût amer, si se croire superhéros ou superhéroïne donne plus de courage, si l'on surestime ses propres connaissances, et bien d’autres choses!

Les mercredis à 21 h sur ICI Explora

Autour d’une dinde

Boucar Diouf, sa conjointe et leurs deux ados, Anthony et Joëllie, se lancent dans la préparation d’un repas traditionnel des Fêtes et en profitent pour explorer les us et coutumes de ce rituel culinaire mélangeant sciences, histoires et humour. En plus de plusieurs rencontres intéressantes (dont des cultivateurs de sapins!), ce quatuor familial surnommé le « Bungalow Blues Band » pousse la note avec leur amie et voisine Hélène Bourgeois Leclerc. De quoi plonger dans l’ambiance de Noël, en plus d’enrichir vos connaissances!

Mardi 23 décembre 2022 à 22 h sur ICI ARTV

La grande veillée

Initiez vos enfants à la musique traditionnelle pour souligner le temps des Fêtes avec l’émission spéciale La grande veillée, animée par Stéphane Archambault. Parmi les personnalités invitées se trouvent entre autres Yves Lambert et Les Gars du Nord. Ce gros party télévisuel vous permettra de lancer les festivités dans votre maisonnée.

Le samedi 24 décembre à 20 h sur ICI ARTV

Deux livres en animation

Deux livres pour enfants portés en films d’animation pour le bonheur de tout le monde. D’abord, une histoire de hockey dans Les patins magiques (de l’auteur canadien Allen Morgan). Joey rêve de devenir champion de hockey et espère avoir une paire de patins « Rocky Rocket ». Évidemment, ce ne sera pas ceux-ci qui se retrouveront sous le sapin. Puis, une nouveauté, L’orignal : un Noël avec Maurice (de l’auteur canadien prolifique Robert Munsch). Quand une famille a pour animal de compagnie un orignal au grand cœur, ses souvenirs sont plutôt incroyables!

Pensez à trouver les livres ensuite pour comparer les histoires : c’est un défi amusant pour aiguiser l’esprit critique des enfants!

Les patins magiques, vendredi 23 décembre à 7 h 30 sur ICI Télé (rattrapage ensuite sur la zone Jeunesse)

L’orignal : un Noël avec Maurice, dimanche 25 décembre à 9 h sur ICI Télé (rattrapage ensuite sur la zone Jeunesse)

Les patins magiques Photo : Radio-Canada

L'orignal Photo : Productions Moose (Muse) Inc.

Famille magique : spéciale des Fêtes

Noël dans la famille du magicien Daniel Coutu promet son lot de surprises! Entre dinde farcie aux farces et attrapes et robe en papier d’emballage, rien n’a traditionnellement de bon sens! En plus, cette année, leur petit voisin bouscule tout et essaie de percer le mystère des pouvoirs magiques des Coutu! Préparez-vous à un divertissement avec rebondissements, c’est certain!

Samedi 24 décembre à 9 h 30 sur ICI Télé

Famille magique Photo : Radio-Canada

En direct de l’univers

Impossible de savoir qui seront les personnes kidnappées au cœur de la 11e émission spéciale du jour de l’An de ce rendez-vous musical. Mais il est assuré que ce sera 90 minutes de pur plaisir, de grandes complicités, de prestations émouvantes et de magnifiques surprises! Tassez les meubles et préparez-vous à fêter avec cet événement festif à souhait qui lance magnifiquement bien les célébrations du Nouvel An.

Samedi 31 décembre à 19 h sur ICI Télé