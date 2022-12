Jouer à des jeux de société en famille apporte de nombreux bienfaits, entre autres celui de la valorisation de soi.

Un texte de Ève Christian

Pour les jeunes ayant des besoins particuliers, l’intégration dans une partie n’est pas toujours évidente. Pour donner un accès égal et inclusif au jeu à tout le monde, le studio Access+ est né au sein du groupe Asmodee.

Quoi : Jeux Access+

Explications : L’équipe d’Access+ a demandé conseil à des personnes professionnelles de la santé afin de développer une gamme de jeux adaptés aux jeunes présentant des troubles cognitifs. En se fiant à la recherche scientifique et en étudiant les acquis cognitifs, sociaux, émotionnels et comportementaux apportés par les jeux, Access+ a sélectionné ceux dont les bienfaits sont les plus pertinents.

Par rapport à leur version originale, ces jeux de société ont été repensés avec des cartes parfois plus grosses, un nombre d’images moindre et des règles simplifiées, dans l’optique de simplifier la tâche au cerveau. Les niveaux de difficulté sont adaptés afin de rendre les jeux accessibles au plus grand nombre de jeunes. Ces jeux visent à stimuler les fonctions cognitives, à favoriser les émotions positives, à créer des liens sociaux et à partager des moments de complicité et de plaisir avec la famille, ainsi que les copains et les copines, sans se prendre la tête à deux mains.

Évalués sur le terrain et par des pros des milieux médicaux et ludiques, les jeux Access+ sont faciles à utiliser et à manipuler, accessibles et inclusifs, en plus d’offrir un contexte positif et rassurant.

Titre : Dobble access+

Nombre de joueuses et de joueurs : de 1 à 4

À partir de : 6 ans

Durée de la partie : 10 minutes

Niveaux de difficulté : 3

Fonctions cognitives sollicitées : L’attention, l’observation, la concentration, la mémoire à court terme et la mémoire de travail, la régulation des émotions et de l’impulsivité, le champ lexical et l’imagerie mentale.

Explications : Dans ce jeu d’observation et de rapidité, l’enfant doit repérer le symbole identique sur sa carte et sur celle de la pioche, puis le nommer, et ce, avant l'adversaire. Trois variantes sont offertes, dont une qui permet de jouer en solitaire. La taille des cartes et des symboles a été augmentée et le nombre de symboles sur chaque carte varie selon la progression du niveau de difficulté.

Titre : Cortex challenge

Nombre de joueuses et de joueurs : de 1 à 4

À partir de : 8 ans

Durée de la partie : 15 minutes

Niveaux de difficulté : 3

Fonctions cognitives sollicitées : L’attention, l’observation, la concentration, la régulation de l’impulsivité, l’habileté à passer d’une tâche à l’autre, la mémoire à court terme et à long terme, la mémoire de travail, l’imagerie mentale, les habiletés motrices, le dénombrement, l’anticipation, la planification et la flexibilité stratégique.

Explications : Il faut remporter les défis (soigneusement sélectionnés pour les rendre les plus accessibles possibles) pour récupérer le plus de cartes Challenge et gagner la partie. Une variante permet d’y jouer en solitaire.

Titre : Timeline

Nombre de joueuses et de joueurs : de 1 à 4

À partir de : 8 ans

Durée de la partie : 15 minutes

Fonctions cognitives sollicitées : Les logico-mathématiques, la mémoire à long terme et à court terme, l’imagerie mentale, le champ lexical, la concentration, la mémoire de travail et la régulation émotionnelle.

Explications : Ce jeu de mémoire et de réflexion demande de composer une frise chronologique en plaçant dans le bon ordre les événements piochés (choisis judicieusement afin de joindre une grande variété de joueuses et de joueurs). Une variante solitaire a été ajoutée, contrairement au jeu original : les cartes Expériences personnelles permettent aux enfants de parler de leur vie en trois temps (passé, présent et futur), de leurs souvenirs et de leurs aspirations.