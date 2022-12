Si chaque matin, à la garderie, votre enfant pleure et fait une crise quand vous le quittez, vous repartez le cœur en miettes et la culpabilité dans le tapis. Voici des pistes pour rendre ce moment plus doux.

Texte de Nadine Descheneaux

Miser sur une routine. Ayez un horaire stable qui permet à l’enfant de toujours arriver pendant la même activité. C’est un repère important pour les jeunes. Aussi, s’il existe un horaire de la journée en pictogrammes, montrez-lui à quel moment vous serez de retour.

Ne pas éterniser les adieux. Adoptez un rituel positif chaque matin. Par exemple, une petite phrase comme : Voilà, c’est l’heure d’aller t’amuser! suivi d’un câlin et d’un bisou, avant de confier votre enfant à la personne responsable. Ne restez pas sur place à lui faire d’interminables signes de la main. Quittez la garderie en ayant confiance que son émotion du moment changera rapidement.

Choisir les bons mots. Évitez les phrases comme : Je vais m’ennuyer aussi. Dites plutôt : Je vais penser à toi, mais je sais que tu vas avoir du plaisir à jouer à tes jeux préférés. Ce soir, quand on sera à la maison, tu me raconteras toute ta journée!

Répéter l’exercice. Si la séparation est difficile, reproduisez la scène chez vous avec un toutou ou une poupée, devant votre enfant. Dans votre petite mise en scène, faites mine de vous arrêter de travailler pendant la journée en disant tout haut : Oh! Je me demande si Julia a fait un bricolage aujourd’hui. Avec quoi joue-t-elle? Je suis certaine qu’elle s’amuse bien! Chouette, elle va me raconter ça ce soir!

Contrôler ses émotions. Il est normal d’avoir le cœur brisé si votre enfant pleure chaque matin et ne veut pas que vous partiez. Lorsque cela arrive, continuez à sourire, mettez l’accent sur le plaisir qu’il ou elle aura pendant la journée, et ne lui montrez pas que vous avez de la peine. Une fois hors de sa vue, vous pouvez dire à voix haute ce que vous ressentez pour vous permettre de vivre vos émotions. L’idée n’est pas de les réprimer, mais d’éviter de les transférer à votre enfant. Gardez-les pour vous! Il faut lui faire sentir que vous avez confiance en lui ou en elle. Vous pouvez aussi appeler une personne qui comprend votre situation (une amie qui est passée par là, votre partenaire, etc.) pour vous aérer un peu l’esprit et ensuite bien commencer votre journée.

Offrir un bracelet de la pensée. Achetez-vous ou confectionnez ensemble des bracelets identiques (cela peut être trois bouts de laine tressés). Dites à votre enfant qu’en cas de besoin, il suffit de le frotter un peu sur son poignet pour que sa tristesse diminue. Vous pourriez faire la même chose avec un cœur dessiné sur la main, mais avec les nombreux lavages de main… celui-ci risque fortement de disparaître. Certaines garderies acceptent aussi que l’enfant ait dans son sac une photo, un toutou ou un autre objet qui peut être utilisé en cas d’ennui.

Faire équipe. Il est important de faire confiance au personnel du service de garde. Demandez-leur de vous aider à mieux vivre cette transition. Essayez leurs trucs! Les éducateurs et les éducatrices en ont vu d’autres, vous comprennent et peuvent vous soutenir dans ce défi!