Le plein air fait du bien à la santé, et on peut en profiter pour s’y instruire en s’amusant! Voici deux activités que j’adore faire : l’observation des oiseaux lors d’une marche et l’observation d’éléments célestes en soirée. Et c’est gratuit!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le rallye des oiseaux de Noël

Où : Dans toutes les régions du Québec

Quand : Du 1er décembre 2022 au 15 janvier 2023

Pour qui : Les enfants de 4 à 17 ans

Explications : Pour une troisième année, cette activité permet aux jeunes de toutes les régions de s’initier aux sciences participatives en prenant part à un recensement ornithologique.

Il faut d’abord s’inscrire pour ensuite télécharger la trousse gratuite incluant les instructions pour l’activité, le matériel recommandé et une liste illustrée des oiseaux d’hiver.

Vous serez alors en mesure de commencer l’observation. Repérez et notez tous les oiseaux présents dans votre environnement en hiver, comme le font les ornithologues de profession.

Envoyez ensuite vos observations, qui rejoindront un lot de données qu’utiliseront des scientifiques pour leurs projets de recherche afin de mieux connaître les oiseaux et ainsi mieux les protéger.

À noter : La Zone jeunesse de QuébecOiseaux est un magnifique complément pour découvrir l’ornithologie par le biais d’activités et d’informations.

+ : En enregistrant leurs observations sur le site web de l’activité, les jeunes qui participent à ce rallye courent la chance de recevoir un prix de participation relié à la nature.

Pour compléter l’activité :

La constellation d’Orion Photo : À la découverte de l’univers)

Quoi : Défi – explore le ciel… et les exoplanètes

Où : Les observations proposées sont visibles partout dans le sud du Canada et à des latitudes similaires (Europe)

Quand : Du début décembre à la fin janvier

Explications : En famille, découvrez et observez dix objets ou événements astronomiques; l’œil nu suffit, nul besoin d’un télescope. Dès que les nuages sont à peu près absents, feuille d’activité en main, vêtements chauds sur le dos, hop! dehors et on lève les yeux au ciel, oui, même en ville!

Suivez ce lien proposant de courtes explications et des images pour dix observations à réaliser selon des dates précises : la Lune, les planètes Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, des constellations… Il ne faut pas vous laisser décourager par la couverture nuageuse; une éclaircie bien placée vous permettra de trouver un des objets recherchés! Téléchargez la feuille du défi afin de noter vos observations.

Marie-Eve Naud, astrophysicienne, explique aux jeunes et moins jeunes comment développer cette passion de l’observation du ciel pour y découvrir des merveilles.

---

Quatre livres jeunesse Photo : Gracieuseté de plusieurs maisons d'édition

Titre : Les oiseaux du Québec

Texte : Jérôme Carrier

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Découverte de plus de 24 oiseaux du Québec (geai bleu, tourterelle triste, harfang des neiges, faucon pèlerin, bernache du Canada), chacun présenté par un court texte décrivant sa nourriture, son habitat et certaines de ses habitudes. Livre documentaire pour enfants d’âge préscolaire de la collection Mon premier animalier.

Mon avis : Les pages en papier glacé mettent en valeur les magnifiques photos : on a l’impression que les oiseaux sont réellement sous nos yeux. On voit bien tous les détails de leur plumage et de leur bec, leurs couleurs. Un beau livre à avoir sous la main lors de promenades dans la province.

---

Titre : Oiseaux du Québec : guide d’identification

Texte : Suzanne Brûlotte

Éditions : Broquet

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Pour les filles et les garçons qui veulent parfaire leurs connaissances en ornithologie, attirer, observer et identifier des oiseaux à la maison : parties du corps, chant, distinctions femelles/mâles, habitat et plusieurs autres caractéristiques sont présentées avec des photos magnifiques et un glossaire.

Mon avis : Les livres de la superbe collection Jeunes explorateurs sont parfaits pour assouvir la curiosité des enfants. J’aime beaucoup les encadrés Le savais-tu? , qui contiennent des informations complémentaires.

---

Titre : Le ciel

Texte : Michèle Mira Pons

Illustrations : Robert Barborini

Éditions : Actes Sud Junior

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Comment identifier les phases de la Lune et reconnaître une constellation? Qu’est-ce qu’une éclipse? D’où viennent les étoiles filantes? Ce sont là quelques-unes des 12 questions abordées dans ce livre de la collection À très petits pas, parfaite pour éveiller la curiosité des jeunes enfants. À la fin, un jeu-questionnaire de 12 questions permet de s’assurer que la matière est bien comprise.

Mon avis : Ce petit livre, aux illustrations et au texte parfaitement adaptés aux premières observations du ciel plaira à tous et à toutes, même s’il est conçu comme une introduction à l’astronomie. À parcourir avant d’aller faire l’observation du ciel.

---

Titre : Le ciel la nuit

Texte : Babak Tafreshi

Éditions : Glénat

Pour toute la famille

Résumé : Comètes, éclipses, aurores boréales, lever de lune, voie lactée, constellations… plus de 200 photographies du ciel nocturne prises dans des sites naturels classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ou dans des horizons urbains de 25 pays. Ces superbes clichés sont accompagnés de notions d’astronomie et de conseils techniques pour photographier le ciel la nuit.

Mon avis : Un magnifique livre à laisser sur la table du salon pour qu’on le feuillette à tout moment. Les photos sont à couper le souffle, et les légendes les accompagnant font rêver. Le texte est dense, mais l’auteur sait marier les explications scientifiques et la poésie. Sincèrement, c'est un magnifique cadeau de Noël à offrir aux autres ou… à soi!