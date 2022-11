À 5 ans, environ 15 % des enfants mouillent leur lit, et à 8 ans, c’est de 6 à 8 % qui le font encore. Il est important d’accompagner votre enfant à travers ce défi.

Texte de Nadine Descheneaux

Inspirez-vous de ces bonnes idées.

N’en faites pas tout un plat

Ce qui arrive est involontaire : votre enfant doit le savoir (et vous, vous devez vous le rappeler!). Il est nécessaire de ne pas gronder ou réprimer votre enfant, ni de vous en moquer. C’est important! Il faut lui donner confiance. Autrement, son stress va augmenter, ce qui n’aidera en rien. La patience et la douceur sont vos meilleures alliées. Il ou elle passe une nuit sans faire pipi? Allez-y pour des félicitations, mais n’exagérez pas non plus. Il faut que votre enfant prenne confiance tout en sachant que des accidents peuvent encore survenir.

Préparez-vous

Ayez une réserve de draps, de sous-vêtements et de pyjamas propres à portée de main si jamais votre enfant doit se changer durant la nuit. Prévoyez le coup. Recouvrez son matelas d’une housse en plastique, d’un couvre-matelas, d’une serviette épaisse puis d’un drap contour pour plus de chances de rester au sec.

Préparez votre enfant à sa nuit

En soirée, veillez à ce que votre enfant ne boive pas trop. Faites aussi des rappels pour la toilette de temps en temps, sans toutefois trop insister. Avant qu’il ou elle aille au lit, demandez-lui d’aller faire pipi. Ne lui faites pas porter de couches. Au besoin, optez plutôt pour des culottes d’entraînement qui ressemblent vraiment à des sous-vêtements.

Visez une bonne nuit

N’insistez pas sur le fait qu’il ou elle doit essayer de ne pas faire pipi au lit. Rappelez-vous que l’énurésie nocturne est incontrôlable et souvent liée au stress. Toutefois, organisez l’espace pour qu’il ou elle puisse se lever et aller à la salle de bain sans problème durant la nuit, en mettant une veilleuse, par exemple. Ne réveillez pas votre enfant pendant la soirée pour qu’il ou elle aille aux toilettes. Cela perturberait sa nuit (et la vôtre!).

Faites équipe

Si votre enfant mouille son lit et ne se réveille pas, vous changerez les draps et l’aiderez à se laver au petit matin. L’important, c’est de dormir! Vous pouvez lui demander de vous aider à mettre de nouveaux draps, pas pour le ou la punir, mais pour l’impliquer. Rappelez-vous de ne pas en faire tout un plat! C’est un accident! Consultez au besoin. Votre médecin de famille peut vous aider si jamais la situation perdure. N’oubliez pas que l’énurésie nocturne peut survenir quand l’enfant vit un stress ou de grosses émotions. Essayez de voir si quelque chose le ou la tracasse.