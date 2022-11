On connaît l’impatience légendaire des enfants à l’arrivée des vacances des Fêtes et de Noël. Les autrices et les auteurs de ces livres ont compris comment atténuer cette émotion qui est parfois difficile à gérer!

Un texte de Ève Christian

Texte : Lydia Masson

Illustrations : Svetlana Peskin

Éditions : Méga

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : Plus d’une centaine d’images à trouver sur sept doubles pages colorées à la thématique festive de Noël. Avec Jade et Olivier, les bouts de chou visitent un marché de Noël et la fabrique du père Noël, suivent un labyrinthe au pôle Nord et salivent devant la table garnie du festin du réveillon.

Mon avis : Un grand album tout carton qui résistera aux petites mains. Les enfants adorent jouer à chercher et à trouver des objets camouflés (à peine!) dans ces pages. Les jeunes excellent au jeu de l’observation. En plus de trouver des objets, il faut les compter et chercher l’intrus.

Titre : Le voleur de sapins

Texte : Agnès Martin-Lugand

Illustrations : Sess

Éditions : Michel Lafon

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : L’histoire se passe dans un beau village entouré d’une forêt. Malheureusement, les adultes ne communiquent pas et jalousent les propriétés de leur voisinage. Les enfants du village ne comprennent pas cette attitude. À quelques jours de Noël, César et Gabriel, son grand frère, aimeraient que la fête soit aussi agréable que celle qu’ils voient dans leur série télé. Mais la disparition des sapins, un salon après l’autre, apporte de la méfiance, jusqu’à ce que tout le monde recommence à se parler pour essayer de trouver, ensemble, la personne qui commet les vols.

Balado : Le voleur de sapins fait partie de la collection Une histoire et… Oli, des albums de contes que les enfants peuvent écouter sur balado en tournant les pages.

Mon avis : Ce n’est pas un livre avec 24 chapitres, mais un album qui suggère une belle histoire se passant dans le temps de l’avent. Elle parle de partage et du bonheur d’être ensemble. Avec les balados associés, c’est une belle collection à avoir dans la bibliothèque familiale, car les sujets sont variés.

Titre : Qui est le vrai père Noël? – Qui aidera le père Noël? – La fin de la liste des vilains?

Texte : Valérie Fontaine

Illustrations : Mika

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Une série de trois tomes dont les histoires se passent au pôle Nord.

Dans le premier tome, le père Noël disparaît pendant la préparation des festivités de la célèbre nuit. Plusieurs personnages qui lui ressemblent se présentent aux lutins en prétendant être le vrai. Arrivera-t-on à retrouver celui qui est habitué à distribuer les cadeaux depuis nombre d’années?

Dans le tome 2, le père Noël propose un concours aux élèves de madame Binette : on choisira deux enfants pour aider les lutins à préparer Noël, en direct de son royaume. Les filles et les garçons, surexcités, devront réussir des épreuves, et surtout, garder LE secret de Noël…

Le lutin Lutini reçoit des lettres de grands-parents qui demandent d’abolir la liste des enfants pas sages. Ouf! Comment le père Noël et ses lutins régleront-ils ce qui s’annonce comme une révolte planétaire? C’est ce que dévoile le troisième et dernier tome de la série.

Mon avis : Les histoires intéresseront les plus jeunes, mais la lecture devra être faite par des lectrices ou lecteurs de niveau plus avancé, car le texte est dense. Cependant, les illustrations aideront les enfants à imaginer les détails apportés par le texte. Avec ce concept d’un chapitre (une page) par jour, du 1er au 24 décembre, fillettes et garçons auront hâte de se mettre au lit pour connaître la suite le lendemain.

Titre : Le mystère de Lord Noël

Texte : Pascal Brissy

Illustrations : Flavia Sorrentino

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Une maison inquiétante au bout de la rue; des ados qui relèvent le défi d’aller sonner à cette porte délabrée. L’homme qui leur ouvre est vieux, maigre et grincheux, mais accueillant… Quel est son secret? Il a un rapport avec Noël…

Mon avis : J’ai souvent suggéré des livres de 24 contes ou de 24 chapitres pour faire patienter les enfants jusqu’au 24 décembre. Mais c’est la première fois que je vois un roman de l’avent visant les lectrices et lecteurs un peu plus âgés! Chaque chapitre, titré des 24 jours précédant Noël, est scellé. Il faut découper les pointillés qui relient les pages afin de lire la suite. C’est intrigant, d’autant plus qu’il y a plusieurs rebondissements qui plairont aux ados.