Plusieurs spectacles évoquant la féérie de Noël ou les joies de l’hiver sont au programme en décembre dans plusieurs villes du Québec.

Un texte de Ève Christian

Vérifiez le calendrier et les salles de spectacle pour savoir si ces artistes passeront dans votre région.

Quoi : Ari Cui Cui et les patins magiques

Où : Dans plusieurs villes (dont Sainte-Agathe-des-Monts, Montmagny, Québec et Montréal)

Quand : Plusieurs dates à partir du 3 décembre

Pour les enfants de : 0 à 10 ans

Description : Ce spectacle à 90 % musical met l’accent sur le patinage, très populaire au Québec. Cependant, l’initiation n’est pas facile, comme le démontre l’inhabile Ari Cui Cui. Malgré son désir d’appliquer les consignes du Boulanger, son entraîneur, on sent sa vulnérabilité, sa peur de ne pas être la meilleure et une certaine anxiété de performance, rassurant les enfants, qui s’attachent à son personnage et se reconnaissent dans ses imperfections.

Ari Cui Cui m’explique pourquoi ses spectacles touchent une clientèle avec un si grand écart d’âge : « Mes spectacles sont écrits et montés pour plaire à toute la famille. Je m’assure que le son n’est pas trop fort pour les petites oreilles des bébés ou encore pour les enfants aux besoins particuliers. En plus de l’histoire intéressante, la musique est entraînante, et j’invite les filles et les garçons plus grands à suivre nos chorégraphies. En bonus, j’ajoute des références et des petites blagues que seuls les parents et grands-parents comprennent. Il y en a donc pour tout le monde! »

Durée : 50 minutes.

À noter : Fillettes et garçons seront aux anges avec ces vidéos et les chansons d’Ari Cui Cui.

Quoi : Nicolas Noël : le cristal du temps

Quand : Plusieurs dates à partir du 26 novembre

Où : À travers la province (Saint-Hyacinthe, Shawinigan, Gaspé, Gatineau, Québec, Montréal, etc.)

Pour les enfants de : 2 à 6 ans

Description : Nicolas Noël demande l’aide de son vieil ami Chronos pour résoudre un problème, à quelques semaines de la nuit magique : le temps semble complètement déréglé! Accompagné de deux jeunes lutins un peu maladroits, Nicolas Noël mène une quête où il devra surmonter une série d’épreuves afin de retrouver les pierres magiques du cristal du temps et sauver Noël…

Durée : 60 minutes

À noter : Spectacle aussi offert en CD, en DVD et en version numérique. Les enfants peuvent aussi regarder des épisodes du quotidien de Nicolas Noël sur la Zone des petits.

Quoi : Le grand bal de Noël des Jeunesses musicales

Où : Salle Joseph-Rouleau, 305, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Quand : 11 décembre, 11 h 30

Pour les enfants de : 3 à 5 ans

Description : Quand les trois musiciens Amatin, Ademain et Atemplein ont créé ce concert, il y a 20 ans, ils étaient papas. Maintenant devenus grands-papas, ils n’ont rien perdu du réel plaisir à partager avec leur jeune public leur passion de la musique. Ils représentent des pingouins invités au grand bal donné par le père Noël. Cependant, on ne les avait pas prévenus que, pour y entrer, ils devaient interpréter une chanson de leur cru. Catastrophe! Y arriveront-ils? Ils ont besoin des enfants pour l’inventer afin d’accéder au bal et y rencontrer le père Noël!

Durée : 40 minutes.

Prix : Admission générale : 15 $ plus taxes.

Le petit Noël de Québec Issime / Casse-Noisette du Ballet Ouest / Concert de Noël des Petits Violons / Un vrai Noël en famille avec les Choquette Photo : Gracieuseté : Spectra - Paul Ducharme - Maaike Sears - Benjamin Seropian

Quoi : Le petit Noël de Québec Issime

Où : Théâtre Maisonneuve, 260, boul. De Maisonneuve Ouest, Montréal

Quand : 11, 17 et 18 décembre, 11 h

Pour les enfants de : 2 à 8 ans

Description : Québec Issime a adapté son spectacle Décembre (voir plus bas) pour les jeunes enfants. Dans les décors du grand spectacle, la fête, animée par la mère et le père Noël, accompagnés de la Fée des étoiles et des lutins, permet aux enfants de bouger, de danser et de chanter des chansons du répertoire de Noël.

Durée : 60 minutes

Prix : 40 $

À noter : Vos filles et vos garçons sont d’un âge plus avancé? Le spectacle Décembre (durée de 2 h 20 avec entracte, présenté du 8 au 29 décembre à 14 h ou 19 h 30) sera mieux adapté. C’est d’ailleurs devenu une tradition dans notre famille! En 12 tableaux aux décors enchanteurs, on nous transporte dans les rencontres de parenté, avec les cantiques entonnés à la messe de minuit, la légende de la chasse-galerie, le petit papa Noël, le party du Nouvel An…

Quoi : Casse-Noisette du Ballet Ouest

Où : Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, 300, boul. De Maisonneuve Est, Montréal

Quand : 3 décembre, 14 h et 19 h 30, et 4 décembre, 14 h

Pour qui : Famille avec enfants de plus de 4 ans

Description : Ce voyage imaginaire au Pays des neiges et au Royaume des friandises est un classique des fêtes pour bien des familles. Dans cette version de Casse-Noisette, chorégraphiée et mise en scène par Claude Caron, plus de 70 enfants et 30 artistes de profession se réunissent sur scène. La modernité se marie à la tradition, puisque des projections multimédias permettent au public de suivre Clara tout au long de son merveilleux voyage.

Durée : 120 minutes avec entracte

Prix :

Enfants (12 ans et moins) : de 31 $ à 35 $

Étudiants, étudiantes et personnes aînées : de 44 $ à 48 $

Adultes : de 54 $ à 58 $

Quoi : Concert de Noël des Petits Violons

Où : Église Saint-Pierre-Apôtre, 1201, rue de la Visitation, Montréal

Quand : 4 décembre, 16 h

Pour qui : Famille avec enfants de 5 ans et plus

Description : Les musiciennes et musiciens proposent, en première partie, des pièces classiques et joyeuses de Bach, de Bartók et de Fiorillo. Après l’entracte, on nous entraînera dans l’atmosphère de Noël alors que les Petits Violons interpréteront des airs d’occasion et des pièces du folklore québécois. Olivier Arseneault, percussionniste, fera des pas de gigue sur des reels, comme dans les partys du jour de l’An!

Au fil du concert, les jeunes violonistes se joindront aux artistes de l’Ensemble Jean Cousineau, suivant la baguette de Marie-Claire Cousineau. Le concert sera animé par la comédienne Julie Daoust.

Durée : 75 minutes

Prix : L’entrée est libre (contribution volontaire). Ce concert étant très prisé, ne tardez pas à vous présenter à la porte, car la priorité est accordée selon l'ordre d'arrivée.

Quoi : Un vrai Noël en famille avec les Choquette

Quand : 1er décembre, 19 h 30 (événement-bénéfice)

Où : Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, 400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal

Pour qui : Famille avec enfants de 8 ans et plus

Description : Ce concert donne le goût de se préparer aux festivités qui viendront rapidement, dans trois semaines. Des chants de Noël et des extraits de La mélodie du bonheur, c’est tout ce que ça prend pour une ambiance festive familiale, avec la soprano Natalie Choquette, ses filles Florence K, Éléonore et Ariane Lagacé, ainsi que sa petite-fille, Alice Cyr!

À noter : Concert aussi présenté le 11 décembre à 14 h à Pierrefonds-Roxboro, le 19 décembre à 19 h à Val-d’Or et le 26 décembre à 21 h au parc Émilie-Gamelin.

Prix : 40 $ adultes, et 20 $ enfants