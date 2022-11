Un enfant qui s’oppose manifeste son désir d’autonomie. Mais quand les affrontements perdurent et s’intensifient, on est peut-être devant un trouble d’opposition.

Texte de Nadine Descheneaux

Opposition naturelle

Tous les enfants s’opposent à leurs parents, particulièrement autour de 2 ou 3 ans. Cette attitude les pousse à affirmer leur désir d’autonomie. Toutefois, chez quelques enfants, cette opposition s’accentue, perdure et est presque constante. C’est alors qu’on peut parler de trouble d’opposition.

Désobéissance généralisée

Le trouble d’opposition avec provocation (TOP) se manifeste par une opposition de l’enfant quand il ou elle reçoit une demande. L’enfant conteste d’emblée toute forme d’autorité (personnel de la garderie ou de l’école, parents, grands-parents, etc.). La désobéissance devient généralisée et disproportionnée.

Chez qui trouve-t-on ce diagnostic?

On parle de TOP quand l’opposition « naturelle » ne s’estompe pas après l’âge de 4 ou 5 ans et qu’elle continue à se manifester une fois que l’enfant est à l’école. Environ 3 à 5 % des enfants présenteraient ce trouble.

Les manifestations

Devant une demande, l’enfant avec un trouble d’opposition va réagir intensément. Ses émotions sont vives. Entre autres, on peut remarquer qu’il ou elle se met en colère, réagit de façon impulsive, est irritable et s’impatiente facilement à cause des autres. L’enfant peut aussi entretenir du ressentiment, avoir un comportement provocateur ou refuser de se plier aux règles. Il ou elle peut également contester des décisions, remettre la faute sur les autres, frapper ou user de violence, tenir tête aux figures d’autorité et les remettre en question. Finalement, l’enfant aura tendance à se braquer devant les demandes, à refuser de coopérer, à vouloir se venger, à crier, à se débattre ou à provoquer son entourage (même les adultes). D’autres fois, sa réaction est tout autre : l’enfant ne fait rien ou fait comme s’il ou elle n’entendait pas.

Les raisons

Bien que le TOP soit un véritable trouble neurologique qui empêche les enfants de contrôler leur caractère impulsif et réfractaire, il se peut aussi qu’une situation ardue et grandement émotive vienne accentuer le besoin les jeunes à exprimer leur opposition.

Comment réagir?

Il peut être difficile pour un parent de réagir à ces manifestations constantes d’opposition. Souvent, on ne sait comment intervenir et on en vient à faire quelque chose qui peut aggraver la situation.

Que cache son opposition? C’est ce que vous devrez découvrir. Peut-être qu’une situation l’ébranle et que c’est sa façon de réagir. Il pourrait s’agir d’une façon d’attirer votre attention.

Créez un bon lien avec votre enfant en lui consacrant du temps de qualité. Choisissez ensemble une activité que vous aimez et faites-la. Cela ne changera pas tout, mais le lien positif qui aura alors été tissé vous aidera quand une crise surviendra.

N’embarquez pas dans une escalade d’argumentation. Avec un enfant qui s’oppose, les règles doivent être claires, courtes et précises. Dites-lui ce que vous attendez de lui ou elle en nommant aussi la conséquence associée, et appliquez-la si nécessaire.

Apprenez-lui des façons saines de réagir. Nommez les émotions pour l’amener à le faire à son tour. Vous êtes son meilleur modèle.

Montrez-lui que vous voyez autant ses efforts que ses réussites. Votre enfant a besoin de savoir qu’il ou elle progresse. Du même coup, vous réaliserez les améliorations dans son comportement. Ce sera plus encourageant pour vous également.

Lire aussi

L’opposition – Les enfants qui vous en font voir de toutes les couleurs, par Benoît Hammarrenger, éditions Midi trente, 2016.