Quelques suggestions de cadeaux hyper chouettes pour gâter les enfants qui ont entre 7 et 12 ans.

Texte de Nadine Descheneaux

Qui a triché (jeu)

19 $, par Belette moqueuse (7 ans et plus)

À la Polyvalente Notre-Dame-du-Commérage, les rumeurs vont bon train : un ou une élève aurait triché à un examen. Le but du jeu est de lancer des rumeurs auprès des autres joueurs et joueuses afin de démasquer l’élève coupable (personnage), ainsi que de trouver l’examen pour lequel cette personne a triché (matière) et la façon dont elle y est parvenue (tricherie), tout ça sans prendre de notes! Heureusement, les joueurs et joueuses se voient attribuer en début de partie des talents spéciaux afin de faciliter et de pimenter l’enquête.

Nappe à colorier

Carte du monde

40 $, par Bimoo

Taco, chat, poulet, poutine, pizza (jeu)

Un jeu loufoque qui permettra à toute la famille de s’amuser. Mémorisez l’ordre de ces cartes. Quand la carte révélée correspond au mot énoncé, tout le monde doit taper la pile centrale. Toutefois, quand un castor, un orignal ou gorille s’invite, il faudra faire des mimes le plus rapidement possible!

13 $, par Blue Orange

Gravitrax

Avec ce jeu, les enfants construiront des parcours vertigineux et ingénieux que dévaleront ensuite des billes métalliques. Ils et elles peuvent aussi faire des combinaisons étonnantes avec les différentes pièces à leur disposition : tunnels, rails, trampoline, étages, canons, tourbillon, etc. C’est une façon de s’initier aux principes de la gravité… en s’amusant! Il est possible de suivre des plans ou encore de laisser libre cours à son imagination.

80 $ pour l’ensemble de départ et prix variés à partir de 15 $ pour les extensions, par Ravensburger

Aquarium en Lego

Les constructions possibles sont variées avec des Lego, mais chaque année, des ensembles étonnants sont offerts, et ce, pour tous les âges! Il suffit de choisir une thématique qui plaît à votre enfant et le tour est joué! Des heures de plaisir en vue! Les coffrets Creator 3 en 1 proposent trois modèles à construire, mais les enfants peuvent bien sûr en créer de nouveaux avec leurs propres idées!

40 $, par Lego Creator

Dig it, jeu solitaire

Jouer en solo, c’est chouette, surtout avec ce jeu amusant proposant quatre niveaux de difficulté. Votre enfant devient un petit chien qui doit déterrer des os dans un parc en déplaçant des morceaux de gazon.

25 $, par Foxmind