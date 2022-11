Le Salon du livre de Montréal offre une proposition qui plaira autant aux enfants de niveau préscolaire et aux jeunes du primaire qu’aux ados et aux adultes qui les accompagneront.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Le Salon du livre de Montréal

Où : Palais des congrès de Montréal (et non plus à la Place Bonaventure), 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

Quand : Du 23 au 26 novembre de 9 h à 21 h, et le dimanche 27 novembre de 9 h à 17 h

Pour qui : Toute la famille

Explications : Il y a tant à faire au Salon du livre qu’on pourrait y passer plusieurs heures ou plusieurs journées : rencontrer des créatrices et des créateurs (texte et illustrations), participer à des activités et à des séances de dédicace, écouter des conférences, assister à des émissions de Radio-Canada, à des lancements de livre, à des lectures publiques...

Utilisez les filtres avancés sur la page programmation et choisissez parmi les différents critères afin d’organiser une visite aux goûts de votre famille selon l’âge de vos enfants, le type d’activité, la date, les sujets, les genres littéraires… Par exemple :

-Pour les 0 à 5 ans, il y a l’Espace des tout-petits animé par l’organisme Petits Bonheurs, qui s’y connaît en petite enfance; les filles et garçons plus âgés trouveront une panoplie d’animations divertissantes à l’Espace Jeunesse Desjardins -L’organisme Communication-Jeunesse présente une dizaine d’ateliers littéraires afin de faire vivre aux enfants et aux ados des expériences uniques, ludiques et interactives autour de la lecture. En bonus : la visite surprise d’un créateur ou d’une créatrice populaire auprès de cette clientèle jeunesse. -La Zone Manga fait découvrir aux lectrices et aux lecteurs à partir de 6 ans la culture manga et la culture japonaise. -Le kiosque de la zone Jeunesse Radio-Canada invite les enfants de 12 ans et moins à l’intérieur du Vaisseau zone Jeunesse. En compagnie de la capitaine Cassiopée et de son équipage, les enfants partent pour un voyage fantastique dans l’univers de la zone Jeunesse; découvrant les personnages en s’amusant à des jeux interactifs grandeur nature. -Les ados ne seront pas en reste et trouveront des idées de lecture et discuteront avec des autrices et des auteurs grâce à SLM Ado.

À noter : Encore une fois cette année, on trouve une initiative qui me tient à cœur : La lecture en cadeau, de la Fondation pour l’alphabétisation. Des boîtes de livres disposées dans les aires communes du Salon attendent que vous y déposiez un livre neuf qui sera offert à des enfants provenant de milieux défavorisés.

+ : Les animations du Salon seront mises en ligne au fil de la semaine en format balado!

Prix : par jour (ou passeport 5 jours)