Quelques suggestions de cadeaux hyper chouettes pour gâter les enfants qui ont entre 2 et 6 ans.

Texte de Nadine Descheneaux

Jeu de mémoire en tissu

Pour amuser les jeunes et stimuler leur concentration dans le plaisir, quoi de mieux qu’un jeu de mémoire. Celui-ci est en feutrine, se range aisément et s’amène partout.

Etsy, 36 $

---

Tableau à dessin magnétique

Dessiner, étamper et effacer : que de plaisir à renouveler avec ce tableau à dessin magnétique! Et sans dégât! Le compagnon idéal pour les longs trajets en voiture et les sorties au restaurant. De plus, votre enfant aura du plaisir à le trimballer comme les pros grâce à sa pratique poignée.

Pakö, 30 $

---

Jeu de traçage de lettres

L’alphabet attire votre enfant qui veut s’exercer à écrire comme une grande personne? Avec ce jeu tout en bois avec un stylet (de bois aussi!), il ou elle pourra tracer chacune des lettres ou encore déposer des mini objets sur la forme de la lettre. Une initiation tout en douceur aux lettres et aux sons.

Etsy, 29 $

---

Blocs empilables

Avec ces blocs colorés aux formes variées, votre enfant pourra créer une infinité de combinaisons. Ses constructions solliciteront sa créativité, son habileté, sa coordination et son imagination. Comme les blocs sont faciles à assembler, votre enfant prendra rapidement confiance en soi! Comme parents, vous aimerez le fait qu’ils se rangent dans une boîte.

Bloko, 35 $

---

Jeu de société Dégourdi

Avec ce jeu, les enfants devront reproduire des séquences de dés en les manipulant de différentes façons. Plusieurs niveaux sont proposés. Même les moins jeunes s’amuseront à empêcher les bombes puantes d’exploser. Tout en s’amusant, votre bout de chou exercera différents muscles de sa main, ce qui l’aidera ensuite à la prise du crayon puis à l’écriture!

Placote, 40 $

---

Puzzle en cubes

Avec ces 12 cubes, les petits observateurs et observatrices réussiront à créer différentes scènes représentant les animaux en manipulant les cubes et en agençant les pièces. Une belle initiation au monde des casse-têtes.

Shape Cubes, 20 $

---

Porte-cartes

Si votre enfant peine à tenir ses cartes dans ses menues menottes, il lui faut ce porte-cartes en forme de sympathique chat. Un gadget fort utile qui lui permettra de se concentrer sur le jeu plutôt que sur le fait de bien tenir ses cartes!

Djeco, 8 $

---

Tatouages temporaires

Si quelqu’un dans votre entourage a un tatouage, il est presque certain que votre enfant veut l’imiter. Donnez-lui-en l’occasion avec ces rigolos tatouages temporaires. Plusieurs designs sont proposés : dinosaures, camions, animaux, planètes, Noël, pirates, princesses, etc.

Pico Tatoo, 3 $