Après une pause de quelques années, le voilà de retour! En super forme, le père Noël reprend ses défilés dans diverses villes du Québec, accompagné de ses acolytes et de la fée des étoiles.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Défilés du père Noël dans diverses villes québécoises Pour qui : Toutes les personnes qui ont un cœur d’enfant Prix : Gratuit Beaucoup d’enfants à travers la province auront la chance de voir dans leur ville ce gros bonhomme à la barbe blanche et à l’habit rouge, riant à gorge déployée. D’ailleurs, je l’ai rencontré lors de l’annonce de son défilé; on a pris une photo et il a accepté mon invitation à laisser un message aux filles et garçons. (Et vous savez quoi? Il s’est même souvenu de mon nom!) Voici la liste des endroits (par ordre croissant des rendez-vous) où va se rendre cet homme ayant le don d’ubiquité.

Le père Noël et deux acolytes Photo : Eve Christian

Où : Montréal

Quand : Le samedi 19 novembre à 11 h

Trajet : Rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue Guy et la place des Festivals.

Détails : Pour ce soixante-dixième défilé du père Noël dans la métropole, il y aura deux nouveautés :

Ce sera le premier défilé 100 % électrique. La quinzaine de chars allégoriques seront remorqués par des véhicules fonctionnant sans bruit ni essence. Les tableaux du défilé racontent l’histoire du premier cortège à parader au centre-ville de Montréal, il y a 70 ans.

Ajoutez à cela 500 artistes, provenant notamment des spectacles Corteo du Cirque du Soleil et Décembre de Québec Issime, des bénévoles, des fanfares venues de partout au pays, Atchoum le clown musical, et Henri Godon, l’auteur-compositeur-interprète de chansons aux paroles qui plaisent aux enfants, mais avec de la musique qui convient aux parents.

Cette année, c’est la mère Noël qui ouvrira le défilé, affairée à préparer son repas de Noël; son généreux époux, le père Noël, arrivera à la toute fin. Il sera accompagné d’une fée des étoiles bien spéciale : Barbada, la drag queen adorée des filles et des garçons. Elle m’a donné un message pour les familles.

Diffusion : L’événement sera également diffusé au réseau TVA le dimanche 20 novembre, à 16 h.

Où : Port-Cartier (Côte-Nord)

Quand : Le samedi 19 novembre à 15 h 30

Trajet : La parade prendra son envol devant les bureaux d’ArcelorMittal et de son traditionnel sapin. Elle passera sur les boulevards des Îles et du Portage-des-Mousses ainsi que sur les rues Rochelois et de la Rivière.

Où : Drummondville (Centre-du-Québec)

Quand : Le samedi 26 novembre à 13 h 30

Trajet : À partir du coin des rues Heriot et Saint-Édouard. La parade se dirigera ensuite sur la rue Marchand et se terminera sur la rue Corriveau.

Détails : Plus de 50 tableaux avec des chars allégoriques mettant en vedette des contes et des histoires de Noël, plus de 350 figurants et figurantes, des artistes de rue, des tambours et des fanfares, des chorales, des troupes de danse de différents styles, des marionnettes géantes, des mascottes et des surprises, sans oublier la fée des étoiles et la mère Noël.

À noter : Les facteurs et factrices seront de la partie pour récupérer les lettres des enfants adressées au père Noël. N’oubliez pas de les apporter!

Où : Vieux-Aylmer (Outaouais)

Quand : Le samedi 26 novembre à 18 h

Trajet : Sur la rue Principale, de la rue Front au boulevard Wilfrid-Lavigne.

Où : Mont-Joli (Bas-Saint-Laurent–Gaspésie)

Quand : Le samedi 26 novembre à 18 h

Trajet : Sur le boulevard Jacques-Cartier du nord au sud, de l’avenue Lavoie à l’avenue Rioux.

Détails : Une nouvelle formule de soirée. La population est attendue, à la fin du défilé, dans le stationnement supérieur de l’Amphithéâtre Desjardins pour se réchauffer avec un chocolat chaud, des feux, de la danse disco, du patinage libre à l’intérieur et des feux d’artifice préparés par des spécialistes dans le domaine.

Où : Blainville (Basses-Laurentides)

Quand : Le dimanche 27 novembre à 10 h

Trajet : La parade partira de l’École Lucille-Teasdale, sur le boulevard Céloron, se dirigera vers le chemin du Plan-Bouchard et aboutira au Parc équestre, où aura lieu le Salon des métiers d’art.

Détails : Le père Noël saluera les enfants de son char, mais ne pourra pas les rencontrer à la fin du défilé, étant pressé de retourner travailler à son atelier, au pôle Nord.

À noter : Tout au long du parcours, des lutins recueilleront les lettres des enfants destinées au père Noël.

Où : Sherbrooke (Cantons-de-l’Est)

Quand : Le dimanche 27 novembre à 15 h

Trajet : Le défilé partira de l’École de la Montée (pavillon Le Ber), descendra la rue King et terminera son parcours au centre-ville de Sherbrooke à temps pour l’illumination du grand sapin.

Où : Granby (Cantons-de-l’Est)

Quand : Le samedi 3 décembre à 16 h

Trajet : Le cortège se mettra en marche sur la rue Principale à partir de la rue Dufferin et se terminera au parc Pelletier.

Détails : Une vingtaine de véhicules en tous genres, chars allégoriques inclus, des fanfares et des écoles de danse seront de la parade. Il y aura du chocolat chaud, des artistes de rue, des DJ, des prestations musicales et des jeux gonflables aux différents sites de rassemblement (place du Marché, place Notre-Dame, parc Miner, Caisse Desjardins de Granby–Haute-Yamaska, parc Pelletier).

Diffusion : L’événement sera diffusé en direct sur les ondes de MATV Granby et présenté en rediffusion quelques fois durant la période des Fêtes.

À noter : Les enfants pourront remettre leur lettre au père Noël aux facteurs et aux factrices de Postes Canada qui participeront au défilé.

Où : Saint-Sauveur (Laurentides)

Quand : Le samedi 3 décembre à 18 h 30

Trajet : Sur la rue Principale.

Détails : Une vingtaine de tableaux auxquels s’ajouteront mascottes, fanfares, troupes de danse et personnages afin de faire plaisir aux enfants.

Où : Saint-Jean-sur-Richelieu (Montérégie)

Quand : Le samedi 3 décembre à 11 h

Trajet : Le défilé partira du Vieux-St-Jean, empruntera la rue Richelieu, le pont Gouin pour traverser la rivière, et se terminera au parc Mercier dans le Vieux-Iberville.

Détails : Le défilé comprendra une quarantaine de tableaux et une quinzaine de chars allégoriques, et les festivités auront lieu à la Zone familiale à la place publique de 10 h à 16 h.

Où : Deux-Montagnes (Basses-Laurentides)

Quand : Le dimanche 4 décembre à 13 h

Trajet : Sur la 20e avenue et le chemin d’Oka jusqu’au chemin du Grand-Moulin.

Détails : Pour ce cinquante-deuxième défilé, les chars allégoriques seront entièrement écologiques : sans moteur, tirés exclusivement par des marcheurs et marcheuses. D’ailleurs, le premier char sera l’œuvre des gens de Deux-Montagnes.

À noter : Les enfants pourront remettre leur lettre au père Noël aux facteurs et factrices de Postes Canada qui participeront au défilé. Aussi, l’organisme La libellule prendra part au défilé et fera la collecte de jouets usagés (encore en bon état) dans son camion.