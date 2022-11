Découvrez des livres d'exception

Un texte de Ève Christian

Depuis 2004, le Centre du livre jeunesse canadien et le Groupe Banque TD désignent, parmi cinq finalistes, le livre qu’ils considèrent comme la meilleure œuvre canadienne de langue française, d’après la qualité du texte et des illustrations.

Chaque année, 50 000 $ sont remis à la personne qui a signé le texte et les illustrations du livre gagnant, alors que la maison d’édition ayant publié le titre victorieux reçoit 2500 $ à des fins promotionnelles. Les quatre autres finalistes ne sont pas en reste en se partageant un lot de 10 000 $.

Voici les finalistes :

Titre : La guerre des bébés

Texte : Carole Tremblay

Illustrations : Elodie Duhameau

Éditions : La courte échelle

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : une dizaine de jeunes enfants donnent leur explication sur la provenance des bébés, croyant avoir LA bonne réponse en se basant sur leur propre naissance. Filles et garçons en viennent à s’obstiner avec force; c’est presque une guerre!

Mon avis : ma première pensée à la lecture de cet album, c’était qu’il y a en effet plusieurs façons de faire des bébés! Cette histoire, qu’on retrouverait facilement dans la cour d’une école primaire, constitue un apprentissage concret de la naissance pour les jeunes. Une fois la question élucidée, je gage que vos enfants diront, comme Ana Maria (l’une des fillettes du groupe) : Bon, voilà une bonne chose de réglée. On peut jouer au ballon, maintenant? L’humour est au rendez-vous.

La diversité ethnique est présente autant dans les illustrations que dans le prénom des enfants (Violette, Andréas, Mehdi, Cyril, Fatou, Sara, Tom…), et différents types de familles sont représentés.

Lauréat du Prix Alvine-Belisle 2022 et du Prix Espiègle 2022 des bibliothèques scolaires du Québec

Titre : La fin des poux?

Texte et illustrations : Orbie

Éditions : Les 400 coups

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : c’est bien connu, l’été, les poux élisent domicile sur la tête des enfants et se promènent de l’une à l’autre, vaquant à leur rôle d’insectes parasites. Mais lorsqu’une pandémie mondiale force la distanciation des petites et grandes personnes, ça ne se passe pas comme ça! Comment survivront ces poux?

Mon avis : j’adore le type d’humour de l’autrice, autant celui qu’elle utilise pour son texte que celui dont elle fait preuve dans ses illustrations. Le parallèle qu’elle fait entre le confinement humain qu’on a vécu durant la pandémie et celui des poux, réduits à n’habiter qu’une seule tête, est simplement délicieux. La chute est adorable. On ressent presque un soulagement pour ces petits insectes qui vivaient la disette!

Lauréat du Prix du livre jeunesse 2022 des bibliothèques de Montréal

Titre : Les devoirs d’Edmond

Texte : Hugo Léger

Illustrations : Julie Rocheleau

Éditions : Les 400 coups

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : la mère d’Edmond meurt subitement lors d’un voyage familial. Son amoureux et ses deux enfants, Edmond et sa jeune sœur, reviennent dans l’avion avec le corps de la défunte dans un sarcophage de plastique. Du haut de ses 10 ans, Edmond prend la responsabilité de tenir la famille à bout de bras. Or, est-ce la bonne façon de vivre son deuil?

Mon avis : les albums de la collection Carré blanc veulent sensibiliser les enfants à ce qu’est l’humanité, par des textes dérangeants accompagnés d’illustrations fortes qui visent à faire réfléchir et à susciter la discussion. J’aime la façon dont l’auteur évoque concrètement les événements succédant au décès d’un proche et le temps qu’il faut s’accorder pour prendre soin de soi. Un livre émouvant à lire avec les plus jeunes.

Finaliste du Prix Espiègle des bibliothèques scolaires du Québec 2022

Titre : Papier bulle

Texte : Simon Boulerice

Illustrations : Eve Patenaude

Éditions : XYZ

Pour les enfants à partir de : 10 ans

Résumé : Hortense est hémophile, ce qui inquiète ses parents au plus haut point. Dans un élan protecteur depuis qu’elle est toute petite, son père et sa mère la retiennent de vivre une vie semblable à celle des autres enfants. Devenue adolescente, elle a l’impression d’être emballée dans du papier bulle, comme un bibelot fragile qui risque de se casser à tout moment. Mais Hortense veut vivre normalement! Parmi ses rêves les plus chers : faire du karaté, comme son frère. Elle doit cependant se contenter de dessiner les mouvements; à moins que…

Mon avis : comme les illustrations au recto des pages se retrouvent de dos au verso, cela crée un parallèle intéressant avec l’hémophilie. Cet effet de l’encre du crayon qui traverse le papier à dessin rappelle les nombreuses fois où les saignements d’Hortense tachent son oreiller, ses draps, son chandail, ses jeans… La jeune fille démontre une détermination et un courage sans bornes pour arriver à son rêve, envers et malgré tout.

Finaliste du Prix Alvine-Belisle 2022 et du Prix du livre jeunesse 2022 des Bibliothèques de Montréal

Titre : Dans mon garde-robe

Texte et illustrations : Aimée Verret

Éditions : La courte échelle

Pour les enfants à partir de : 11 ans

Résumé : un court roman de poésie, style plutôt rare dans la littérature jeunesse. Pour la jeune adolescente racontant ses réflexions ainsi que ses relations avec sa mère, son petit frère et ses amies qui changent et s’éloignent, ses premières menstruations, etc., son garde-robe évoque l’enfance sécurisante. Elle se pose aussi des questions existentielles : est-ce que je voudrais être amie avec moi? Qui viendrait à mes funérailles? Être différente ou ressembler aux autres? Est-ce bizarre de vouloir exister, mais être invisible?

Mon avis : à la lecture de ce livre exempt d’illustrations, je me suis souvenue du début de ma propre adolescence, et je confirme que l’autrice a bien su rendre les réflexions d’une jeune fille de 11 ou 12 ans qui hésite à sortir du confort de l’enfance pour la vertigineuse adolescence. Écrit au je , ce roman touchera surtout les filles, qui retrouveront facilement, dans les propos de l’adolescente, un moment ou l’autre de leur vie. Plusieurs questions sont soulevées, mais le magnifique texte poétique est rassurant; les dernières phrases reflètent l’espoir, puisque la porte du garde-robe restera ouverte derrière elle.

Finaliste du Prix Alvine-Belisle 2022

Roulements de tambour… et le livre gagnant du Prix TD 2022 remis le 15 novembre est…

La fin des poux?, écrit et illustré par Orbie

Voici un bref échange que j’ai eu avec Orbie à la remise de son prix :

Moi : Alors, Orbie, contente?

Orbie : Je suis vraiment heureuse! En fait, j’ai un peu de mal à croire que c’est vrai. C’est un prix pour lequel je ne pensais jamais être en nomination, et me voilà lauréate; c’est un peu fou.

Moi : Qu'est-ce qui vous a incité à écrire sur ce sujet?

Orbie : C’est une expérience personnelle; mes enfants ont eu des poux à leur première rentrée scolaire, celle précédant le grand confinement. Alors, l’été suivant, lorsque le premier ministre a annoncé qu’il y aurait bel et bien une rentrée scolaire, mais avec distanciation de trois mètres, ma première réaction a été : Yé! On n’aura pas de poux cette année.

Et puis l’image de poux fâchés de l’idée m’est venue en tête... et l’histoire est ainsi née. Après, j’ai juste été un peu trop inspirée de me glisser dans la peau de cette colonie de poux.