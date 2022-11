Dans le but de donner accès aux spectacles présentés pour l’enfance et l’adolescence à un plus large public, la Maison Théâtre offre des RSA qui permettent un accompagnement personnalisé, plus inclusif et accessible aux personnes aux besoins particuliers.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Trois spectacles en représentations sensoriellement adaptées

Où : La Maison Théâtre, au 245, rue Ontario E., à Montréal

Quand : Trois spectacles : Attention fragile, le 10 décembre 2022 à 10 h, Archipel, le 6 janvier 2023 à 11 h, et Sœurs sirènes, le 19 mars 2023 à 10 h

Pour qui : Les enfants qui sont inconfortables avec les conventions habituelles d’un théâtre ou qui vivent avec les troubles suivants : du spectre de l’autisme, d’intégration sensorielle, d’anxiété et d’apprentissage

Explications : Dès l’entrée dans l’édifice, l’accueil est adapté pour que les jeunes se sentent en confiance afin de passer un agréable moment à la Maison Théâtre. Pour plusieurs, ce sera une première présence au théâtre, et le personnel veut que cette initiation soit mémorable.

Des modifications sont apportées à la salle pour que l’environnement soit calme et inclusif : le niveau sonore est réduit, l’éclairage, tamisé, et la distanciation permet à chaque famille d’avoir sa propre bulle.

Il y a aussi des outils d’accompagnement pour préparer la visite au théâtre (scénario social, repères visuels et guide de la pièce). Le coin lecture habituel est ouvert et la Maison Théâtre ajoute une salle de repos et un espace dynamique pour l’occasion avec des peluches lestées et des coquilles antibruit, entre autres.

Détails des trois pièces :

Attention fragile sera présentée aux 5 à 10 ans samedi 10 décembre à 10 h. D’allure clownesque, trois artistes vont faire rire les enfants à coup sûr! Au fil des 50 minutes que dure la pièce, la scène devient remplie d’objets qui sont livrés à la maison à la suite de commandes multiples. On comprend que la surconsommation et l’absence de modération sont les thèmes de ce spectacle sans paroles, avec onomatopées, sons et musique.

Archipel Photo : Stéphanie Baran

Archipel, présentée vendredi 6 janvier à 11 h, est une pièce pour les 3 à 6 ans, avec, sur scène, trois comédiennes, des marionnettes, de la musique et des jeux de lumière. En 40 minutes, les jeunes participeront à un voyage imaginaire sur des îles insolites, rencontreront des créatures farfelues et s’amuseront assurément, selon ce qu’on entend sur cette vidéo extraite d’une représentation.

Sœurs sirènes, présentée dimanche 19 mars à 10 h aux 9 à 12 ans, est une histoire émouvante d’amitié. En 55 minutes, on aborde la différence de genre, de corps et d’être par rapport aux autres, ce qui amène à réfléchir à la marginalisation à travers des types de personnages qui sont rarement présentés sur scène. Cet extrait vous donne une idée de cette pièce coup de poing qui plaira aux ados en devenir.

À noter : Il est important de respecter l’âge minimum recommandé pour chacun des spectacles, car ils ont été créés par des artistes qui ont à cœur de permettre des expériences théâtrales optimales pour des groupes d’âge précis. Par contre, l’âge maximum est mentionné à titre indicatif uniquement.

Infos : Contactez la billetterie afin de discuter avec le personnel pour toutes questions concernant l’âge de la fratrie accompagnant l’enfant visé par la pièce, le choix d’une place spécifique en salle ou tout autre besoin : 514 288-7211, poste 1

Prix par personne (enfant ou adulte) : Achetez les billets rapidement, au téléphone ou en ligne, car ça s’envole comme des petits pains chauds :