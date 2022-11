Communiquer avec votre enfant avant même qu’il ou elle prononce des mots est plus facile avec le langage des signes pour bébé.

Texte de Nadine Descheneaux

Voici cinq points pour vous familiariser avec ce mode de communication.

Des signes pour bébé

Cet outil mise sur la reproduction de gestes qui illustrent des mots de la vie courante afin d'améliorer la communication entre parents et enfants. Il est utilisé avec les enfants qui ne parlent pas encore afin de les aider à se faire comprendre. Cette technique qui soutient le développement et la communication s’intègre bien en bas âge, car, on le remarque, les enfants communiquent déjà avec divers gestes (montrer du doigt, par exemple).

Comment l’utiliser

Choisissez quelques mots qui vous seront utiles dans votre quotidien. Attribuez un geste pour chaque mot. Chaque fois que vous dites le mot, faites le geste en même temps. Assurez-vous que votre enfant vous voit bien et qu’il ou elle peut associer le duo. Il vaut mieux bien appuyer quelques mots pour commencer, parmi ceux qui sont importants pour les échanges entre vous et votre enfant, et d’en intégrer d’autres graduellement par la suite.

Âge

Le langage doit être utilisé avant que l’enfant ne parle. Il est conseillé de commencer dès 6 mois (même avant si vous voulez, sans avoir d’attentes, mais simplement pour prendre l’habitude). Votre enfant pourrait reproduire quelques gestes vers 10 mois. Ensuite, quand il ou elle parlera, l'enfant délaissera ce mode communicationnel. On pourrait dire que l’utilisation du langage des signes pour bébé s’étend généralement entre 6 et 24 mois.

Mots à choisir

Observez quels mots vous dites le plus souvent à votre enfant. Probablement que vous retrouverez « manger », « encore », « lait », « doudou », « jouer », « bravo », etc. Mais comme chaque situation familiale est différente, vous pourriez ajouter certains mots propres à votre tribu comme « chat » ou encore le prénom d’un grand frère. Adaptez les signes afin que ces derniers améliorent la fluidité de la communication entre vous.

Langue ou langage?

Le langage des signes pour bébé ne remplace pas le langage parlé, car il faut dire le mot en même temps que de faire le geste pour que l’enfant l’associe bien. De plus, ce langage permet la reproduction de mot seulement. Ce n’est pas la même chose que la langue des signes québécoise, qui, elle, permet la formation de phrases.

Bienfaits