Novembre est le mois au cours duquel on célèbre les êtres chers décédés. Je vous propose des albums remarquables qui traitent du deuil et de la façon d’aborder le sujet mystérieux de la mort avec les enfants.

Un texte de Ève Christian

Titre : Juju dans mon cœur

Texte et illustrations : Justine Laberge-Vaugeois

Éditions : Édito

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Juju, la chienne teckel de Luna, 4 ans, était déjà à la maison avant la naissance de celle-ci et celle de sa grande sœur. Elle aime la musique, jouer au Frisbee, manger des pommes et des carottes et se balader en auto. Mais Juju vieillit, tombe malade et meurt. La mère de Luna lui dit que Juju est au ciel. Luna regarde dans les nuages et examine le ciel pendant un vol en avion, mais ne la voit pas. Dans quel paradis est-elle, celui des carottes, des Frisbee ou des bisous? Dort-elle parmi les étoiles? Juju manque énormément à Luna…

Mon avis : Le texte délicat et adapté aux jeunes enfants leur permettra de comprendre que tant que l'on continue d’évoquer la mémoire d’un être qui n’est plus auprès de nous, il continue d’exister dans notre cœur. Les illustrations aux teintes douces et une chanson, téléchargeable à partir d’un code QR que l’on trouve à la fin du livre, complètent bien l’histoire.

—

Titre : Je t’aimais déjà

Texte : Andrée-Anne Cyr

Illustrations : Bérangère Delaporte

Éditions : Les 400 coups

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Un jeune enfant, ses parents, ses grands-parents, sa tante et son oncle attendent avec impatience la venue d’un nouveau petit être. Avec joie, la famille prépare la chambre, les jouets, les décorations, les livres... Comment réagir quand les parents reviendront de l’hôpital sans le bébé dans les bras? Son cœur a cessé de battre...

Mon avis : Rares sont les ouvrages de littérature jeunesse qui traitent du deuil périnatal. Cet album tout en douceur touchera le cœur des petites et grandes personnes. Des illustrations aux couleurs vives (sauf pour la page du retour des parents de l’hôpital) incitent à l’espoir; à la poursuite de la vie après un événement d’une tristesse infinie.

—

Titre : Saucisse et moi

Texte : Alicia Acosta

Illustrations : Mercè Galí

Éditions : Alice

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Saucisse, le chien de la jeune narratrice, est mort de vieillesse. Ce deuil provoque chez l’enfant des phénomènes bizarres : un nuage noir alourdit sa tête, une pieuvre enserre son cœur, et on dirait qu’elle a du savon dans ses yeux, car elle pleure constamment. Ses parents la rassurent sur ces réactions qui sont normales jusqu’à un certain point; mais il s’avère qu’elles se prolongent et s’intensifient.

Mon avis : Les thématiques de l’anxiété et de la douleur en raison de la perte d’un être cher (animal ou humain) sont abordées habilement. La solution : se remémorer de beaux souvenirs pour que les symptômes s’amenuisent. Plusieurs des livres de cette illustratrice ont été récompensés, et je comprends pourquoi.

—

Titre : Où est allé grand-papa?

Texte : Jocelyn Boisvert

Illustrations : Kim Renaud-Venne

Éditions : Québec Amérique

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : À la suite du décès de son aïeul, un jeune garçon demande aux gens de son entourage : Où est rendu grand-papa? Il dort pour l’éternité, il est six pieds sous terre, il se promène dans la galaxie, il t’observe de là-haut, il est parmi nous, il s’est réincarné, il est auprès de Dieu, les atomes de son corps retournent dans la nature… Les réponses variées activent l’imagination du bambin, qui se crée des scénarios avec les caractéristiques qu’il connaît de son papy.

Mon avis : On doit prendre soin des réponses que l’on donne aux jeunes enfants concernant la mort; leur imagination est fertile, et il faudra ensuite valider leur compréhension. Mais que savons-nous de la mort? Toutes les réponses ont sûrement un fond de vérité. Un album qui prône l’ouverture et le respect des opinions diverses.

—

Titre : Tout ça dans une noix

Texte : Ammi-Joan Paquette

Illustrations : Felicita Sala

Éditions : La Pastèque

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Grand-papa explique à Emilia qu’à son jeune âge, il a dû quitter rapidement son pays, en n’emportant qu’un baluchon et une noix. Arrivé dans un environnement plus calme et plus sécuritaire, il a planté cette noix dans la terre de son terrain. Un noyer a grandi. De cet arbre, une noix a été récoltée par sa mère alors qu’elle était enfant, et a été plantée à côté de l’autre noyer. Le rituel est maintenant parvenu à Emilia. Son grand-père lui montre comment prendre soin de sa nouvelle pousse qui prend de la vigueur alors que lui s’affaiblit.

Mon avis : Un magnifique parallèle entre la vie humaine et celle d’un arbre. Une belle idée pour se souvenir d’un être cher, à condition que le terrain reste dans la famille.

—

Titre : Entre ciel et mer

Texte et illustrations : Terry Fan et Eric Fan

Texte français : Hélène Rioux

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Un jeune garçon habitant près de l’océan se souvient des histoires que lui racontait son grand-père navigateur qui aurait 90 ans aujourd’hui. Entre autres, celle qui décrivait un endroit magnifique où la mer rejoint le ciel. Afin de rendre hommage à son papy, il construit un bateau, espérant visiter un jour ce lieu où des choses merveilleuses arrivent.

Mon avis : Un livre qui me fait dire WOW, où l’art de l’illustration se marie à l’imagination.

Le thème du deuil d’un être cher est moins dominant que dans les autres albums, mais il est le point de départ de l’histoire. Un album au texte et aux illustrations magiques qui font du bien.

—

Titre : Au chaud dans mon cœur

Texte : Édith Bourget

Illustrations : Anne-Marie Bourgeois

Éditions : Québec Amérique

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : David, le grand frère de Mélodie, doit être mis dans le coma à la suite d’un accident de vélo. L’inquiétude règne chez cette famille. Les liens entre Mélodie et sa grande sœur se resserrent. À l’annonce de la mort de l’aîné, la tristesse et la douleur s’installent. Mais le fait de savoir que certains des organes de David iront dans le corps de gens malades donne à la fillette de 8 ans l’impression que son frère est un sauveur et apaise les émotions pénibles de son décès.

Mon avis : La collection Petit Poucet est vraiment parfaite pour une lecture débutante. Les petits livres, entre le roman et l’album, sont abondamment illustrés. Dans celui-ci, les enfants découvriront un texte touchant qui parle du don d’organes, sujet peu abordé dans les ouvrages s’adressant à cette jeune clientèle.