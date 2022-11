Votre enfant peine à se lever, a le teint pâle et manque d’énergie? Misez sur ces sept bons gestes pour diminuer sa fatigue.

Texte de Nadine Descheneaux

Bouger intelligemment

L’activité physique aide à réguler le sommeil des enfants. Il est donc bon de les encourager à faire du sport. La sédentarité amène la fatigue. Toutefois, il faut éviter de les faire trop bouger une heure avant le dodo, sinon cela provoquera l’effet contraire et pourrait leur causer de l’insomnie.

Jouer mieux

Troquez les jeux vidéo contre les jeux de société et vous verrez une différence dans le sommeil des enfants. Les écrans les stimulent, ce qui peut avoir un effet direct sur leur sommeil et leur niveau de fatigue.

Surveiller les signes

Le sommeil se décline en plusieurs phases. Il faut être capable de détecter les premiers signes de fatigue et en profiter pour mettre votre enfant au lit. Si on dépasse ce moment, il se peut que votre enfant ne parvienne pas à s’endormir aussi facilement et devienne plus sensible. Du même coup, la fatigue s’accumule.

Manger équilibré

Est-ce que votre enfant mange bien? Son alimentation est-elle composée de trois repas et de collations? Que mange votre enfant? Analysez ses repas et vous comprendrez peut-être la cause de sa fatigue. Le déjeuner est très important : il permet de mettre le corps en action. Trouvez des astuces pour énergiser votre repas matinal en famille : couper des fruits la veille, faire des galettes énergisantes que vous pouvez manger même en voiture, préparer des smoothies à congeler en portions ou encore des bols de yogourt colorés avec noix, fruits et gruau.

Suivre la lumière

L’automne, il est facile de manquer de lumière, et celle-ci aide à régulariser l’horloge interne de notre corps! Même chose chez les enfants. Assurez-vous d’aller dehors pour profiter du grand air, bien sûr, mais aussi de la lumière naturelle du soleil.

Analyser votre agenda

Un coup d’œil sur votre agenda familial peut expliquer la cause de la fatigue de votre enfant. Un horaire surchargé par les obligations, les activités parascolaires et les cours de toutes sortes peut accentuer sa fatigue. Pour faire le plein d’énergie, votre enfant doit aussi avoir du répit. Éliminez quelques sorties au profit de temps libre.

Réaménager vos horaires

Même le bruit peut fatiguer votre enfant. C’est d’ailleurs le cas quand il ou elle passe beaucoup d’heures à l’école et au service de garde. Voyez si c’est possible de faire revenir votre enfant plus tôt de l’école en engageant une gardienne, en faisant des échanges avec des parents du voisinage ou encore en demandant à vos parents de venir passer quelques heures à la maison après l’école.