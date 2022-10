Ah, l’Halloween, la fête la plus effrayante de l’année, mais tant attendue des enfants et des ados! Je vous propose plusieurs ouvrages sur le sujet. Bonne lecture!

Un texte de Ève Christian

Titre : Des costumes en folie : Vert Mine

Texte et illustrations : Émilie Pépin

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : La sympathique sorcière Vert Mine ne sait trop quel costume choisir pour l’Halloween et demande l’avis des enfants.

Mon avis : Un livre pour les premières lectures en solo. À peine quelques mots par page avec des illustrations très colorées. Les enfants découvriront ensuite les albums interactifs où il faut aider le personnage.

—

Titre : Le bon, la brute et l’effrayant

Texte : Jory John

Illustrations : Pete Oswald

Texte français : Isabelle Fortin

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : La mauvaise graine (personnage connu dans le premier album et aimé des enfants) ne trouve pas de costume original pour épater les copains et les copines. De mauvaise humeur, il va jusqu’à annoncer l’annulation de l’Halloween! Son plan fonctionnera-t-il?

Mon avis : Un album qui aborde les thèmes de la gestion de l’anxiété, des émotions négatives et de ce qui en découle. Les solutions envisagées quand on est dans un tel état ne sont pas toujours les bonnes.

—

Titre : L’Halloween des trois petits cochons

Texte et illustrations : Anne-Claire Delisle

Éditions : Auzou Québec

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Pour les trois petits cochons, c’est enfin l’heure de la récolte des bonbons. Impatients de partir, ils écoutent à peine les consignes de prudence et de politesse de leur mère, à part Philémon, le plus jeune. Que leur arrivera-t-il à la maison du loup?

Mon avis : Un grand album joliment illustré qui fera le bonheur des jeunes à qui on lira le récit. Bon prétexte pour aborder les sujets de la politesse et de la prudence, et le fait qu’on a souvent besoin d’un plus petit ou d’une plus petite que soi!

—

Titre : Cette maison est hantée

Texte et illustrations : Oliver Jeffers

Éditions : Kaléidoscope

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Une fillette invite les lectrices et les lecteurs à entrer dans sa grande maison qu’on dit hantée. La petite n’a jamais vu un seul fantôme malgré le fait qu’elle en connaisse toutes les caractéristiques. Les enfants qui tournent les pages diront qu’elle est malchanceuse ou distraite!

Mon avis : Le graphisme est tellement précis qu’on penserait que des photos en noir et blanc imagent ce grand album, mais ce sont bien des dessins. L’idée d’ajouter des pages transparentes où des fantômes apparaissent – aux yeux de la personne qui feuillette le livre, et non à ceux de la petite – fonctionne bien! Cette vidéo en anglais avec sous-titres français montre de quoi il s’agit. Trop cute!

—

Titre : Le monde paranormal d’Odile : Bloody Lily

Texte : Ariane Charland

Illustrations : Jade Morin-Turenne

Éditions : Michel Quintin

Pour les enfants à partir de : 10 ans

Résumé : Odile a une amie spéciale : Wendy, le fantôme d’une jeune fille morte il y a 300 ans. Sa meilleure amie depuis près de dix ans, Wendy est la seule à la voir, ce qui la met parfois dans des situations embêtantes, compliquant son arrivée dans une nouvelle école où elle n’a plus envie de subir de l’intimidation. Marie-Charlotte, surnommée la sorcière, la prend sous son aile…

Mon avis : Un premier roman d’une série de trois qui intéressera les préados. Même si on parle de fantômes, le texte n’est pas totalement fantastique; il est bien basé dans le réel. En fait, Odile refuse d’accepter qu’elle soit une médium. Changera-t-elle d’avis?

—

Je termine en vous suggérant une grande collection : Frissons sang pour sang québécois

Éditions : Héritage – Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Mon avis : Les enfants qui recherchent des émotions fortes dans leurs lectures seront sous le charme de cette collection de romans divisée en quatre catégories. Les intrigues vont de simples à complexes, la peur suscitée est croissante et la chute des histoires est apaisante ou mystérieuse avec un revirement inattendu. Les chapitres sont courts et les livres ont au plus 150 pages. Les textes de Frousse verte sont écrits en gros caractères facilitant une lecture débutante.

Frousse verte (8 ans +),

Peur bleue (9 ans +),

Terreur rouge (12 ans +)

Frisson extrême (14 ans +)

Les plus jeunes enfants ne sont pas en reste : la collection Mes premiers frissons, présentée en albums illustrés, leur conviendra parfaitement. Par exemple :

Titre : David et le salon funéraire

Texte : François Gravel

Illustrations : Fabrice Boulanger

Éditions : Dominique et Compagnie

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : David doit accompagner son père au salon funéraire pour rendre hommage à sa défunte grand-mère. Mais il hésite… Aurait-il peur, lui qui ne craint ni les fantômes ni les cimetières?

Mon avis : Beau livre aux illustrations douces et chaleureuses. Après la lecture de ce texte au vocabulaire simple, les jeunes enfants ne devraient plus craindre la visite de ce lieu, qui peut en traumatiser plusieurs. Et il répond à une question que je me posais petite : pourquoi les gens rient-ils dans un salon funéraire?