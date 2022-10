Quoi : Activités pour l’Halloween

Où : Aquarium du Québec, 1675, avenue des Hôtels, Québec

Quand : Les samedis et dimanches 22, 23, 29 et 30 octobre et le lundi 31 octobre

Explications : Venez rencontrer des animaux mystérieux et parfois repoussants, jamais montrés au public, et découvrir une espèce de méduse.

En octobre, les contes de l’Aquarium ont les méduses comme principaux personnages. Dans la pénombre du Pavillon des profondeurs, à 10 h et à 13 h 30, l’histoire Panique qui pique au fond du Saint-Laurent, inspirée d’une espèce de méduse appelée aurélie ou méduse lune, est racontée aux enfants et aux adultes. Apprenez ensuite des infos sur cette espèce présente à l’Aquarium avec les explications d’un guide animalier.

À noter : Profitez de votre présence à ces activités pour visiter le reste de l’Aquarium, dont les grandes vedettes : les morses et les ours blancs dans leur nouvel enclos.

Prix : Les activités de l’Halloween sont incluses dans le prix du billet quotidien :

Aîné (65 ans et plus) : 20,00 $

+ : Une réduction sur le prix du billet sera accordée aux gens qui possèdent la carte annuelle Parcs nationaux du Québec et aux membres CAA-Québec).

---

Quoi : Frissons d’Halloween

Où : Jardin botanique de Montréal, 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal

Quand : Jusqu’au 31 octobre, horaire variable selon l’activité (vérifiez le calendrier)

Explications : Plusieurs propositions d’activités à l’intérieur comme à l’extérieur :

La Grande serre devient pour l’occasion le refuge de l’ensorceleur Kalbacius et de ses créatures, les charaignées et les vargouilles. Piquez une jasette avec ce personnage haut en couleur (et pas du tout effrayant!). Voyez aussi un arbre-fantôme, une marmite fumante et des cucurbitacées décorées, de toutes les formes et de toutes les couleurs, disséminées ici et là dans la végétation luxuriante.

À l’atelier de potions, enfants et parents font des expériences guidées avec des végétaux qui ont des réactions inattendues.

Pour les 4 à 8 ans, à 11 h 30 et à 13 h 30, dans l’auditorium, Frisson l’écureuil (personnage des albums de Mélanie Watt) se prépare à célébrer Halloween. La fête la plus effrayante de l’année représente tout un défi pour cet animal qui voit des dangers partout. Mais, avec l’aide des enfants et d’une chanson qui insuffle du courage, il sera prêt pour la course aux bonbons! (Durée de la pièce de théâtre : 30 minutes).

Vos petits monstres aiment se faire raconter des histoires? Au Pavillon japonais, à 10 h 30 et à 12 h 30, ou à 12 h 30 et à 13 h 30 selon les jours, vos enfants écouteront avec attention la lecture d’une histoire en papier basée sur le folklore japonais qui regorge d’ogres, de sorcières et de démons. (Durée : une quinzaine de minutes)

À l’extérieur, les enfants s’amuseront dans les tunnels et les jeux d’équilibre du Parcours des pas sorciers et chercheront les créatures ensorcelées qui se sont échappées de la Grande serre.