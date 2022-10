Des idées pour faire plus attention à l'environnement et à votre budget.

Texte de Nadine Descheneaux

Vous pouvez recycler, en entier ou en morceaux, les anciens costumes d’Halloween de vos enfants. Il suffit d’avoir un peu de patience et d’imagination. Voici quelques idées pour vous inspirer.

Garder les morceaux polyvalents

La cape utilisée pour le costume de vampire de votre aîné peut devenir une robe de sorcière pour votre plus jeune si vous savez manier l’aiguille et le fil. Gardez aussi les accessoires qui peuvent être facilement réutilisés : chapeau, perruque, gants, etc.

Revendre à bon prix

Les costumes d’Halloween sont probablement les vêtements qui s’usent le moins rapidement : ils ne sont utilisés qu’une fois par année. Profitez-en pour les revendre à bon prix. D’autant plus que les modes peuvent rapidement passer, surtout si c’est un déguisement lié au film ou à la série de l’heure! Mettez une note à votre agenda pour vendre votre costume au début du prochain mois d’octobre.

Faire des échanges

Avec vos proches, organisez une soirée où on apporte des costumes dont on veut se débarrasser. Faites des échanges. Vous pouvez aussi refiler les costumes de vos enfants à une famille avec des enfants plus jeunes.

Réinventer au lieu d’acheter

Sortez votre coffre à trésors de costumes quelques semaines avant l’Halloween. Ainsi, chaque enfant peut essayer de se confectionner un costume original et à son goût. Vous pouvez compléter, au besoin, par quelques accessoires.

Transformer sans trop investir

Vous pouvez aussi coudre des rubans, des paillettes ou des morceaux de fourrure pour transformer un costume. Vous n’êtes pas très à l’aise avec un fil et une aiguille? Il existe de la colle à tissu qui donne d’excellents résultats.

Décorer avec les vieux costumes

Vous aimez décorer votre maison en vue de l’Halloween? Avec les costumes trop petits, créez un décor époustouflant.

Donner au suivant

Vous avez accumulé plusieurs costumes et n’en voulez plus? Donnez-les à une classe de préscolaire ou à une garderie. Vos déguisements auront une nouvelle vie et feront le plaisir de plein d’autres petits monstres. ☺