Une sélection de livres jeunesse bouleversants.

Un texte de Ève Christian

Ces jeunes victimes ont fui leur maison et abandonné presque tout de leur jeune vie, traversant des moments inquiétants et traumatisants, laissant camarades, école, jouets et animaux pour s’installer dans un nouveau monde, en espérant qu’il soit meilleur.

Cette thématique n’est pas simple à traiter, mais abordée avec un ton juste, elle suscite une réflexion sur notre vie dans un pays plutôt calme par rapport à celui d’autres familles.

Sur le même sujet, consultez mon texte Dounia et la princesse d’Alep.

Titre : Réfugié n’est pas mon nom

Texte et illustrations : Kate Milner

Texte français : Isabelle Allard

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Une maman explique à son garçonnet le chemin à parcourir pour quitter leur ville, qui n’est plus sécuritaire, et se rendre en lieu sûr. Dire adieu aux camarades, n’apporter que le nécessaire, marcher longtemps avec des personnes inconnues, dormir dans des endroits étranges… À chacune des actions, un encadré pose une question aux enfants : que feriez-vous en de pareilles circonstances?

Mon avis : Ce livre est d’une clarté évidente. Il décrit les étapes que doivent traverser les familles migrantes dans l’espoir d’une vie meilleure. Un livre pour réfléchir et s’ouvrir les yeux sur ce problème de société.

—

Titre : Anelis et la mer

Texte et illustrations : Beatriz Carvalho

Traduction et adaptation : Caroline Dawson

Éditions : Isatis

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Anelis habitait autrefois un endroit au bord de la mer. Avec sa famille et les rares valises dans lesquelles elle et ses proches ont emporté quelques souvenirs, elle s’est installée ailleurs. Elle a beau aimer son nouvel environnement, elle a parfois le mal du pays. Lorsqu’elle ouvre sa boîte aux trésors remplie de souvenirs et d’objets de sa vie actuelle, le chagrin cède sa place au sourire.

Mon avis : Parfait pour expliquer aux enfants d’âge préscolaire comment adoucir une peine, surtout quand celle-ci est liée à un endroit lointain ou à des gens qui ne sont plus là. Texte et illustrations qui font du bien.

—

Titre : Où vais-je vivre?

Texte : Rosemary McCarney

Texte français : Valérie Bourdeau

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Grèce, Jordanie, Hongrie, Iraq… Des familles doivent fuir leur pays. Où iront-elles? Les enfants se questionnent et s’inquiètent, tout en suivant leurs parents dans des situations souvent bien difficiles.

Mon avis : Les photographies magnifiques sont bouleversantes et parlent d’elles-mêmes. Le titre est une question, et les pages en suscitent d’autres. On découvre aussi le Myanmar, le Niger, le Kenya, le Liban… Une ouverture sur l’international.

—

Titre : Y’a pas de place chez nous

Texte : Andrée Poulin

Illustrations : Enzo Lord Mariano

Éditions : Québec Amérique

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Tarek et son grand frère, Marwan, fuient leur pays en guerre à bord d’un bateau surchargé d’autres gens comme eux. La recherche d’une terre d’adoption n’est pas simple; elle demande d’affronter l’inconnu et les dangers. Où se trouve le pays où ils pourront enfin vivre en paix? La quête s’annonce difficile.

Mon avis : Un livre choc, autant par le texte que les illustrations. Un livre difficile à lire et à regarder, qui décrit avec justesse ce qui se passe quand des hommes, des femmes et des enfants doivent fuir leur pays pour trouver une nouvelle terre d’accueil. L’inquiétude, le doute, le questionnement, la faim, la soif… Une chance que l’espoir arrive dans les dernières pages. Ouf! Un livre qui fait réfléchir. On comprend le soutien qu’accorde Oxfam-Québec à sa publication, la thématique s’harmonisant avec leur objectif de sensibiliser les jeunes à la solidarité.

—

Titre : À qui appartiennent les nuages?

Texte : Mario Brassard

Illustrations : Gérard DuBois

Éditions : La Pastèque

Pour les jeunes à partir de : 10 ans

Résumé : Mila, maintenant adulte, se rappelle ses 9 ans. Elle se souvient de ces files interminables, de ces explosions, et de ses angoisses qui se transformaient en cauchemars. Et des nuages… les blancs, appartenant à sa famille, et ceux d’une couleur différente, appartenant à d’autres personnes…

Mon avis : Un ouvrage poétique, aux illustrations teintées de gris et de sépia, qui dépeint bien les souvenirs d’une femme lorsqu’elle tombe sur une photo d’elle enfant. On ressent l’angoisse et les inquiétudes du passé, et on comprend ce qui menait cette enfant à ne pas vouloir dormir. Un livre pour les jeunes du dernier cycle du primaire.