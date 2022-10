Le Festival du nouveau cinéma (FNC), section jeunesse, permet aux familles de visionner en avant-première ce film, qui sera présenté en salle au printemps 2023.

Un texte de Ève Christian

Il raconte l’histoire d’une jeune fille et de ses grands-parents qui doivent fuir leur pays, qui est en guerre pour un nouveau monde. La thématique de l’immigration et des personnes réfugiées n’est pas simple à présenter aux enfants. Ce film et le livre qui y est associé sont de bons outils pour ouvrir la discussion.

Quoi : Le film d’animation Dounia et la princesse d’Alep

Où : Cinémathèque québécoise - Salle de projection principale

Quand : Dimanche 16 octobre à 13 h 30

Pour qui : Les enfants de 6 ans et plus

Explications : Dans ce film de 72 minutes ponctué de chants en français et en arabe, on entre dans le quotidien d’une fillette de 6 ans, Dounia, orpheline de mère et habitant avec ses grands-parents et son père dans la ville d’Alep, en Syrie.

À travers les rituels d’une famille syrienne (le délicieux mamounieh, les souks, la musique, les légendes, les épices et les fameuses graines de baraké aux propriétés guérissantes et magiques, essentielles à la fabrication du fromage), on voit la guerre s’infiltrer. Un soir, le père de Dounia est enlevé par des hommes, puis emprisonné. Quelques jours plus tard, des explosions qui fusent sur la ville finissent par détruire la maison de Dounia.

Avec ses grands-parents et quelques personnes du voisinage, la fillette fuit son pays vers la frontière turque, laissant derrière elle son ami Sami. Évidemment, tout ne se passe pas simplement, mais pour alléger les étapes les plus difficiles de ce voyage, Dounia se servira de la magie des graines de baraké. Elles feront apparaître la princesse d’Alep, représentant un peu sa maman disparue, ce qui l'apaise et lui donne de l’espoir.

Finalement, le trio trouve une maison dans un pays froid, mais calme. Dounia profite de cette nouvelle vie avec sa nouvelle amie, Rosalie. Elle donne de leurs nouvelles à son père, lui écrivant : N’aie pas peur, la princesse d’Alep sera toujours là, tant qu’il y aura des étoiles dans le ciel.

Mon avis : Ce scénario de fiction raconte néanmoins la réalité d’une grande partie de la population syrienne, ou de toute autre qui doit fuir son pays pour sa sécurité. J’ai rapidement été happée par ce film d’animation qui m’a ouvert les yeux… Je retiens, entre autres, certaines phrases choc que doivent se répéter les personnes migrantes :

« On transporte notre pays avec nous. »

« On trouvera une maison qui a besoin d’habitants. »

C’est loin d’être un film sombre; l’humour y trouve sa place tout en n'altérant pas la réalité. On comprend la faim, l’inquiétude et l’insécurité, mais l’espoir est bien présent. C’est un bel outil pour initier les jeunes enfants au concept de personne réfugiée.

À noter : Gabrielle Tougas-Fréchette, programmatrice du Festival du nouveau cinéma, explique : J’ai choisi ce film d’animation, présenté en avant-première canadienne au FNC, pour sa poésie, l’importance de son sujet et sa délicatesse. C’est aussi la première fois qu’un long métrage québécois peut être présenté dans la section P’tits Loups, les films de ce genre étant assez (trop) rares au Québec!

Prix : 8 $ taxes incluses

+ : Dounia est née dans une websérie d’animation jeunesse créée par la réalisatrice du film, Marya Zarif, en 2020. Puis vinrent le film et ce livre.

Titre : Dounia

Texte et illustrations : Marya Zarif

Éditions : Bayard

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Une petite fille vit heureuse dans les rues d’Alep, en Syrie, jusqu’au jour où les bombes et la guerre obligent sa famille à s’enfuir du pays pour trouver une autre maison, ailleurs…

Mon avis : L’album colle assez bien au film, à l’exception du fait qu’on ne fait pas allusion aux parents de Dounia. Toutefois, le récit est tout aussi efficace. Téléchargez l’application gratuite Dounia en réalité augmentée, et passez l’appareil au-dessus des pages pour voir certaines d’elles s’animer en 3D, le tout accompagné de musique.