C’est la cohue le matin chez vous? Votre cas n’est pas unique. Ces huit idées vous aideront à vivre des débuts de journée plus agréables.

Texte de Nadine Descheneaux

Planifier les vêtements

La veille, sortez les vêtements des enfants : des sous-vêtements jusqu’aux accessoires pour les cheveux. Mieux encore : prenez quelques jours d’avance. Utilisez un organisateur de souliers à suspendre dans le garde-robe pour placer les vêtements. Chaque casier est un jour de la semaine. Vite fait, bien fait! Et surtout, plus de perte de temps!

Miser sur la préparation

Jongler entre les déjeuners et les lunchs à faire peut être laborieux. La préparation est la clé : coupez les fruits, légumes et fromages à l’avance, ayez un bac de collations dans lequel les enfants peuvent piger, préparez des œufs à la coque, du riz et des pâtes, etc. Tout ce que vous pouvez avoir de déjà prêt pour soulager vos matins.

Superviser les tâches

Superviser ne veut pas dire les faire. Quand la routine est bien établie, il ne vous reste qu’à faire des rappels. Mieux encore : utilisez un tableau pour que les enfants soient plus autonomes. Voyez ceux de la compagnie québécoise Minimo motivation.

Réduire le bruit

Les matins sont souvent cacophoniques. Réduisez le volume sonore en éteignant la télévision et la radio, ou ne les permettez que lorsque la routine est toute faite.

Minimiser les imprévus

Chaque imprévu doit être réglé, bien sûr. Mais tirez-en des leçons pour les autres jours. Chaque caillou qui empêche votre routine de bien rouler doit être analysé pour trouver une solution. Ainsi, vous reprenez le contrôle un pépin à la fois!

Prioriser votre préparation

Commencez par vous préparer d’abord, quitte à vous lever une dizaine de minutes avant votre marmaille. Vous aurez un peu de temps pour vous avant que le tourbillon se déclenche. Avoir le temps de prendre votre café doucement dans le calme vous place dans une meilleure humeur pour faire face aux défis qui se présenteront!

Parler!

Profitez du matin pour discuter avec vos enfants tout en faisant vos tâches. Demandez-leur qui les attend pour jouer en arrivant au service de garde ou ce qui est prévu comme activité en classe. Ces moments d'interaction sont positifs et vous aident tous et toutes à bien entamer votre journée.

Inclure une micro-période de jeux

Même si vous n’avez que cinq minutes libres, prenez-les pour jouer. Lancez-vous le ballon dehors, faites une course, optez pour un jeu rapide de cartes, etc. Mine de rien, vous créez dans votre cerveau un souvenir positif du matin. Cela aura un effet apaisant et rassurant. Vous n’aurez pas nécessairement le temps de jouer chaque matin, mais si c’est possible, faites-le! Qui sait? Cette période de récompense encouragera peut-être les enfants à s’activer le lendemain!