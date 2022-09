Des extraits du livre, originalement une pièce de théâtre, seront présentés par cinq artistes de la scène, également musiciennes et musiciens. S’en suivra une séance de dédicaces.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Spectacle - lancement du livre-disque Amondo, fils du baobab

Où : À la librairie Le port de tête, au 222, avenue Mont-Royal Est, Montréal

Quand : Le dimanche 2 octobre de 11 h à 11 h 30

Pour qui : Les enfants à partir de 4 ans

Prix : Gratuit; aucune inscription n’est requise, mais les places sont limitées à 60 personnes.

À noter: Jusqu’au lancement, la librairie Le port de tête met à la disposition des gens une station d'écoute de ce livre musical.

Le livre-disque : Amondo, fils du baobab

Texte : Hélène Ducharme

Illustrations : Judith Gueyfier

Éditions : La montagne secrète

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Ce livre-disque a d’abord été Baobab, une pièce de théâtre de marionnettes et d’ombres parsemée de chants et de musique, créée en 2008 et coproduite par le Théâtre Motus, du Québec, et la troupe Sô, du Mali.

Le conte commence alors que le soleil, tellement jaloux devant le bonheur du couple baobab-terre et de leurs enfants, se met à briller de tous ses feux au point où son cœur devient sec, tombe et disparaît, semant la sécheresse dans cette région de l’Afrique de l’Ouest.

Mais un jour, du baobab millénaire naît un œuf dans lequel se trouve un petit garçon. Amondo, nom signifiant le rassembleur , est celui qui peut retrouver le cœur du soleil et libérer la source d’eau. Ce récit présente sa quête, au cours de laquelle il fera preuve d’un grand courage pour réussir quatre épreuves qui redonneront vie à la nature, aux êtres humains et aux animaux de son pays.

Mon avis : Ça fait déjà plusieurs années que j’ai vu cette pièce sur scène, mais j’ai le souvenir d’une production grandiose, autant par le jeu des artistes que par le magnifique texte, la musique et les chants africains. Dans un univers où on ressent la chaleur torride du soleil, on rencontre des personnages (sous forme de masques ou de marionnettes) et des animaux représentés par des percussions africaines. Le comédien Widemir Normil interprète le griot racontant cette fabuleuse histoire inspirée de contes africains; sa voix est envoûtante et hypnotisante.

En écoutant cette pièce de 50 minutes et les 7 chansons, je me retrouve à cette époque où communiquent les astres, les arbres, les animaux et les êtres humains.

+ : Ce livre-disque fait partie de la collection Bon théâtre les amis, qui comprend aussi deux autres pièces, présentées antérieurement sur scène. Toutes les trois seront offertes en ligne sur les principales plateformes d’écoute et de téléchargement, dont sur Radio-Canada OHdio dès cet automne. Le site de la maison d’édition propose quelques extraits.

Le CD est inclus dans le livre, mais il est aussi possible de télécharger gratuitement le fichier audio avec un code fourni.