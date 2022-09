Quand vous vous comparez aux autres parents, vous en sortez rarement gagnant ou gagnante.

Texte de Nadine Descheneaux

Voici six raisons de briser cette mauvaise habitude.

Vous ne livrez pas une performance

Être parent n’est pas une compétition. Vous n’êtes pas en train de livrer une performance mesurable et quantifiable, avec des notes ou des résultats. Vous vivez ce qui est probablement la plus grande expérience de votre vie. Vous ferez des essais, des erreurs et des bons coups. Changez vos lunettes pour « voir » autrement la parentalité.

Vous n’êtes pas les autres

Votre situation familiale n’est ni celle de votre sœur ni celle de votre beau-frère, de votre meilleure amie ou de vos voisins. Cessez de regarder avec envie ou jalousie ce qui se passe ailleurs. Vous n’avez pas à faire les mêmes choix que les autres. Toutefois, vous pouvez sainement vous inspirer de certaines de leurs initiatives, mais jamais dans un esprit de compétition.

Vous ne voyez pas tout

Oui, la vie semble facile, belle et sans problème sur les photos que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. N’oubliez jamais que vous ne voyez qu’une portion choisie de la vie des gens que vous suivez. Vous n’avez pas accès à leur vraie de vraie vie! Si vous vous sentez mal quand vous voyez ces photos et qu’elles provoquent des émotions négatives (vous vous sentez moches, vous trouvez que vous pourriez faire mieux, cela vous décourage, etc.), masquez les publications pendant un certain temps, et voyez si vous vous sentez mieux.

Vous n’êtes pas dans le moment présent

Bien souvent, quand vous vous comparez, vous n’êtes pas présent à ce qui se passe maintenant. Vous naviguez entre ce que vous auriez pu faire (le passé) ou ce que vous devriez faire (le futur). Pour arrêter de vous comparer, il faut revenir au moment présent. Demandez-vous ce que vous pouvez faire aujourd’hui, et n’oubliez pas de tenir compte de votre situation, qui est toujours changeante. Si vous vous relevez de deux nuits de sommeil agité parce que le petit dernier fait de la fièvre pendant que vous avez beaucoup de travail, ce n’est pas la même chose que si vous êtes dans une semaine où tout roule sur des roulettes!

Vous vous en faites trop

Vous vous jugez sévèrement en pensant que vous devez tout faire, tout réussir et faire d’extraordinaires activités pour que vos enfants s’épanouissent. Vos enfants n’en demandent pas tant. Ils et elles ne veulent pas nécessairement passer trois jours avec vous dans un chalet, mais souhaitent peut-être seulement un petit détour au parc après la garderie. Prenez un temps pour les observer : ce sont vos enfants votre vrai barème. Pas les autres!

Vous avez besoin de bienveillance parentale

Vous avez besoin de sentir que vous faites bien les choses pour votre tribu au lieu de vous juger et de vous comparer autant. Injectez de la bienveillance dans votre quotidien. Prenez de nouvelles petites habitudes qui solidifient votre confiance en votre rôle de parent. Notez vos bons coups et félicitez-vous plus souvent.