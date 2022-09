Une belle occasion de découvrir des passions musicales instrumentales ou en chant!

Un texte de Ève Christian

La Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) invite enfants, parents et grands-parents à partager la scène avec les artistes. Une belle occasion de découvrir des passions musicales instrumentales ou en chant!

Quoi : Sur scène avec la SMCQ

Où : Salle Pierre-Mercure – Centre Pierre-Péladeau, 300, boulevard de Maisonneuve Est (métro Berri-UQAM)

Quand : Dimanche 25 septembre, à partir de 13 h 30

Pour qui : Enfants à partir de 5 ans

Explications : Fondée en 1966, la Société de musique contemporaine du Québec est la première organisation canadienne à se consacrer à la diffusion de la musique contemporaine et à la découverte d’artistes d’ici et d’ailleurs.

Les enfants et leurs parents sont invités à partager la scène avec ces artistes en jouant d’un instrument sur des pièces musicales improvisées ou en utilisant leur voix sur des chansons.

Deux ateliers différents sont proposés à deux moments de la journée :

Atelier A : Improvisation musicale en groupe (13 h 30-14 h 15 et 15 h 30-16 h 15). Conjointement avec l’ensemble Oktoécho-Relève et la compositrice Katia Makdissi-Warren (qui vient de remporter le prix Betty-Webster 2022 pour ses contributions de longue date à la diversité, l'équité et l'inclusion dans la communauté musicale canadienne), les participantes et les participants de tous âges réaliseront la création et l’enregistrement d’une bande sonore pour le conte Maélie et le dragon. Vous avez un instrument de musique? Apportez-le; sinon, de petits de percussion seront prêtés.

Choralies de Gatineau Photo : Camille Poirier

Atelier B : Chant choral (14 h 30-15 h 15 et 16 h 30-17 h 15). Le public se marie au Chœur des jeunes de la Faculté de musique de l’Université de Montréal pour former une grande chorale et interpréter quelques chansons, dont des canons. Une expérience musicale de choix pour les jeunes et l’occasion de revenir à la maison avec une partition autographiée par les compositeurs présents à l’activité.

À noter : Les parents qui ne participent pas aux ateliers sont invités à jouer au public gratuitement dans la salle de concert.

Prix : Puisque chaque plage horaire a une capacité de 40 places, les inscriptions aux ateliers sont essentielles, en ligne : atelier A et atelier B.