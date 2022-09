Le moment est bon pour consulter un livre dont la science est la vedette.

Un texte de Ève Christian

Que ce soit une biographie, une bande dessinée, un roman ou un recueil d’expériences, tournez les pages d’un bouquin. Tant qu’à faire, participez au concours ou à une activité et amusez-vous à apprendre en famille!

Quoi : Semaine de la culture scientifique

Où : Dans plusieurs villes du pays et en ligne

Quand : Du 19 au 25 septembre

Pour qui : Enfants, jeunes et adultes

Explications : cette semaine met en valeur les chercheuses et les chercheurs ainsi que les communicatrices et les communicateurs scientifiques. Ces quelques jours prouvent l’excellence et la diversité des sciences au Canada, des domaines passionnants et inspirants. Au Québec, c’est le regroupement des organismes de culture scientifique Science pour tous qui chapeaute l’organisation. Le thème cette année : les mathématiques!

L’éventail des activités proposées est large; faites vos choix parmi plusieurs villes canadiennes, dates et intérêts en fonction de l’âge des membres de la famille.

Prix : Gratuit. Pour certaines activités, il faut s’inscrire au préalable. Consultez le calendrier.

À noter : Le 21 septembre, participez au concours Je lis la science en consacrant un moment de votre journée à une lecture scientifique ou en participant à une activité en bibliothèque. Ensuite, remplissez le formulaire d’inscription, et votre participation au concours est faite! Aussi simple que ça.

Le nom des personnes gagnantes sera tiré parmi les participations au concours et les prix, des lots de livres et de magazines, seront remis en fonction de l’âge des gagnantes et gagnants.

Le mercredi 21 septembre, transmettez le goût de lire la science en incluant le mot-clic #jelislascience dans vos publications!

Extra : Voici mes suggestions de lecture scientifique.

Titre : La science est dans le lait et La science est dans le sable

Textes : Cécile Jugla et Jack Guichard

Illustrations : Laurent Simon

Éditions :Nathan

Collection :La science est dans… (16 titres)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Ces petits albums développent l’esprit scientifique et la curiosité des jeunes enfants par le biais de 10 expériences facilement réalisables à la maison. Quoi de mieux pour répondre aux questions et aux observations du quotidien?

Pourquoi le chocolat se mélange-t-il mieux avec le lait chaud que froid?

Un peu de lait ajouté dans un verre d’eau crée un nuage. Dans l’obscurité, pourquoi, en éclairant ce nuage blanc, ce sont les couleurs d’un coucher de soleil qui apparaissent?

Le sable sert de filtre pour purifier l’eau : comment ça fonctionne?

Pourquoi le sable mouillé est-il nécessaire pour réussir un château de sable?

Mon avis : Cette collection intelligente est la preuve que la science est aussi un loisir qui se joue en famille. Écrites pour les bambins, ces expériences expliquent simplement des concepts physiques compliqués. L’aide d’un ou d’une adulte est nécessaire pour réaliser les expériences. La mise en page est efficace et attrayante, les illustrations complémentant les courts textes. Des ouvrages essentiels pour garnir la bibliothèque des jeunes scientifiques en devenir.

Deux autres titres s’ajouteront à cette collection cet automne : L’huile et Le savon.

—

Titre : Ciel du Québec

Texte : Rhéa Dufresne

Illustrations : Florence Sabatier

Éditions :Bayard

Collection :Mes docus pour emporter (six tomes)

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Qu’y a-t-il à voir dans le ciel, le jour ou la nuit? Étoiles, constellations, planètes, nuages, arc-en-ciel : quoi observer et pourquoi c’est ainsi.

Mon avis : Il s’agit d’une jolie collection pour initier les enfants du premier cycle du primaire à la science et, surtout, pour les inciter à l’explorer concrètement. Les éléments visuels sont simples et mettent en valeur les éléments discutés.

—

Titres : Ben & Bob records – Statistiques et autres curiosités (tome 1 et tome 2)

Texte : Marie-Claude Ouellet

Illustrations : Benoît Laverdière

Éditions : Michel Quintin

Collection : Ben & Bob (deux tomes)

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Records, statistiques et autres curiosités sont présentés d’une façon ludique par Ben, le chien curieux, et Bob, le rongeur avide d’apprendre, des personnages du magazine Les explorateurs.

Mon avis : Ces deux petits bouquins ont leur place sur la table du salon, car tous les membres de la famille s’amuseront à y jeter un coup d’œil. Je vous assure que, quelle que soit la page à laquelle on ouvre le livre, on a du plaisir à apprendre sur la biologie, les chiffres, les pays, les animaux… Très colorée, avec des polices de caractère grandement variées et des illustrations se mariant à des photos, cette collection est superbe pour apprendre sans s’en rendre compte!

—

Titre : Sauve qui peut! (tome 4)

Texte et illustrations : Richard Vallerand

Éditions :Michel Quintin

Collection : Les Laborats (quatre tomes)

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Cette collection met en scène deux rats de laboratoire, Radon et Radium. L’issue non attendue d’une expérience transforme Radon en génie qui se plaît à démontrer son savoir Radium.

Dans ce quatrième tome, Radon, ayant reçu une bourse universitaire de la Fortbonne, entame, secondé de Radium, un projet de recherche où seront réalisées des expériences sur des chercheuses et des chercheurs. Dans ce volume, on parle d’anxiété, d’aurores polaires, d’empreintes digitales, de zombies…

Mon avis : Malgré le fait que la bande dessinée ne soit pas mon genre littéraire préféré, je dois avouer que chaque tome des Laborats me captive rapidement, car il marie la fiction et la science, et la vulgarisation est à point. Chapeau à l’auteur-illustrateur, qui sait bien résumer, avec un grand sens de l’humour, des sujets qui sont de prime abord difficiles à expliquer en peu de mots. Les illustrations complètent les phylactères et chaque concept traité sur deux pages devient compréhensible pour tout le monde. Trois tomes précèdent ce quatrième, qui vient tout juste de paraître.