La zone Jeunesse accompagne toute la famille pendant cette période clé.

Un texte de Yohane Cassabois

La rentrée est un moment fort dans la vie des enfants, des parents et du corps professoral.

Nouveaux cours, nouvelles rencontres, nouvelles émotions et… nouvelles émissions ou grands retours!

La zone Jeunesse accompagne toute la famille pendant cette période clé, en proposant des émissions qui stimulent l’imagination, qui aident à mieux appréhender le monde qui nous entoure, qui ouvrent des discussions en classe sur des sujets de société, ou qui permettent de passer du temps ensemble à la maison grâce au covisionnage.

Les nouveautés

L'île Kilucru Photo : Zone 3

L’île Kilucru

Pour qui : Les 4 à 7 ans

Synopsis : Partie faire le tour du globe en voilier, la famille Belhumeur-Lamour (Raoul, Dalia et leurs enfants, Milo et Zora) découvre par hasard une île des plus fantastique : l’île Kilucru, un lieu où les créatures légendaires viennent se reposer. Dans cet univers magique qui célèbre l’imaginaire, la famille côtoie chaque jour une fée des bois, une enfant loup-garou, une sirène, un extraterrestre, un jeune fantôme, un yéti et un troll bougon accompagné de son doux papillon.

Diffusion télé : À partir du 26 septembre, du lundi au vendredi à 6 h 30

Diffusion web : Sur la Zone des petits

À noter : 4 minijeux à venir, présence de la comédienne France Castel dans le rôle d’une fée et de la comédienne Catherine Souffront dans le rôle d’une sirène

Bleu Neptune Photo : Guru

Pour qui : Les 6 à 8 ans

Synopsis : Dès qu’il y a un problème, la Capitaine Lettie et l’équipage du Calypso sont là pour sauver le Bullivers et protéger sa population haute en couleur! Pour cette équipe solidaire, chaque mission est une aventure à laquelle se mêlent les rires et parfois même de la danse! Avec l’aide inattendue de Billie, une créature magique de l’océan, ils pourraient bien découvrir les mystérieux secrets de cet univers sous-marin!

Diffusion télé : À partir du 18 septembre, le dimanche à 6 h 45

Diffusion web : Sur la zone Jeunesse

À noter : L’émission est produite par Guru Studio, à qui l’on doit notamment Pat’Patrouille et Talia et le royaume arc-en-ciel.

Les Bienvenu Photo : Avanti

Pour qui : Toute la famille / covisionnage

Synopsis : Les Bienvenu… ou presque! est une comédie dans laquelle quatre enfants créent leur propre bonheur en demeurant unis. Abandonnés par leur mère, ils emménagent chez une tante qui s’engage, un peu malgré elle, à héberger la bande pour une semaine, ouvrant la porte à un raz de marée d’obstinations, de rires et de rapprochements. La semaine d’hébergement se transforme en mois, pendant lesquels Nick, Loïc, Léa et Fred trouvent la présence parentale qu’ils n’ont jamais eue.

Diffusion télé : À partir du 16 septembre, le vendredi à 17 h, rediffusion le samedi à 10 h

Diffusion web : Sur la zone Jeunesse

À noter : Vidéos exclusives à venir en ligne cet automne

Chop Chop Ninja Challenge Photo : Sphère Média

Pour qui : Les 6 à 11 ans

Synopsis : Iro, Jo, Tetsuo ou Neeko, quatre ninjas en quête de défis, doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour accomplir les épreuves qui leur sont assignées. Leurs méthodes sont différentes, mais le résultat comique est bien le même.

Diffusion télé : À partir du 12 septembre 2022, du lundi au vendredi à 7 h 43, et le dimanche à 8 h 54

Diffusion web : Sur la zone Jeunesse

Le village enchanté de Pinocchio Photo : Method Animation

Pour qui : Les 4 à 7 ans

Synopsis : Un village enchanté, entouré d’une forêt mystérieuse : c’est dans ce décor qu’habitent Pinocchio et ses amis. C’est là qu’ils vivent leurs aventures d’enfants, dans un univers féérique. Betulla, l’apprentie magicienne, son frère Lumignon, petit ogre bravache et trouillard amoureux d’une princesse casse-cou, Volpek, le fils sournois et hautain du maire, et tant d’autres croisent sorcières, fées, lutins malicieux ou maléfiques, génie ou dragon, au gré de leurs farces, bêtises, gaffes, défis ou disputes.

Diffusion télé : À partir du 17 septembre, les samedi et dimanche à 8 h 15

Diffusion web : Sur la Zone des petits

À noter : Une version revisitée de ce grand classique

Dex et les Humanimaux. Photo : Productions Humanimals Inc.

Pour qui : Les 7 à 11 ans

Synopsis : Dans un monde futuriste où des êtres transgéniques mi-humains, mi-animaux se mêlent à la population humaine, Dex, un jeune garçon possédant un pouvoir extraordinaire de mutation, combat les forces des laboratoires Cybortech.

Diffusion web : Sur la zone Jeunesse

À noter : Minisérie de six épisodes entièrement créée à Québec. Le groupe hip-hop de Québec Alaclair Ensemble signe la chanson originale de la série.

---

Les retours

Défense d'entrer Photo : Les productions Défendu

Défense d’entrer saison 2

Pour qui : Toute la famille

Synopsis : L’été achève, et, malgré son excitation à l'idée de commencer le secondaire, Lolo est anxieux de se retrouver dans un nouvel environnement. Pourra-t-il rester ami avec Justine, même s’il n’est plus dans sa classe? Et que dire de sa relation avec Maxime qui bat de l’aile? Dans cette deuxième mouture de Défense d’entrer!, on suivra encore les aventures de Lolo, mais dans un contexte un peu plus… mature. Le secondaire, ce n’est pas rien!

Diffusion télé : À partir du 17 septembre, le samedi à 9 h 30

Diffusion web : Sur la zone Jeunesse

À noter : En exclusivité sur le web, 10 vidéos sur les coulisses de l’émission

Clo et Aïsha Photo : Slalom

Makinium saison 2

Pour qui : Les 6 à 8 ans

Synopsis : Vic, Aïsha et Finn s’inquiètent : les trois croient que leur amie, l’inventrice Madame Ka, s’est fait kidnapper par les Majestueux. Il faut enquêter! Au bout de plusieurs péripéties, le trio la retrouve… rigolant avec une Majestueuse, en forêt! Serait-elle complice du projet secret des Majestueux : trouver le makinium? Les jeunes doivent en avoir le cœur net!

Diffusion télé : À partir du 25 septembre, le dimanche à 9 h

Diffusion web : Sur la zone Jeunesse

À noter : En exclusivité sur le web le 26 septembre, 10 vidéos pour apprendre à construire son Loumy (petit robot)

Jean et WXT Photo : Happy Camper Media

L’Agent Jean saison 4

Pour qui : Les 6 à 11 ans

Synopsis : Au cœur du Premier Continent, une organisation ultra-giga-secrète du nom de l'Agence se charge de protéger la Terre A et sa population de super vilains aux idées aussi démoniaques que… bizarres. Pour combattre le feu par le feu et la bizarrerie par la bizarrerie, l’Agence compte parmi ses rangs le célèbre Agent Jean, le plus grand cerf agent secret du monde. Possiblement aussi le seul cerf agent secret du monde, mais le meilleur néanmoins! Avec ses talents inexplicables, l’Agent Jean est toujours prêt à sauver la Terre deeeee… n’importe quel danger qui pourrait se présenter ce jour-là!

Diffusion télé : À partir du 17 septembre, les samedi et dimanche à 8 h

Diffusion web : Sur la zone Jeunesse