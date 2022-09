Une routine efficace à instaurer.

Texte de Nadine Descheneaux

L’heure des devoirs est souvent redoutée par les parents. Pourtant, en instaurant quelques bonnes routines, il est possible que les devoirs soient faits efficacement et dans une ambiance agréable. Voici cinq solutions proposées par l’équipe d’Alloprof.

Rendre votre enfant rapidement autonome

L’autonomie apporte moins de confrontations. Développer la responsabilité de votre enfant envers ses devoirs. Rappelez-lui les bons côtés de les faire efficacement : ce sera plus facile à l’école, on peut vérifier sa compréhension, éviter les conséquences en classe et avoir du temps pour faire autre chose le soir.

Superviser l’enfant avec de plus en plus de distance

Il est important de ne pas faire les choses à la place de son enfant, et ce, même si c’est un bout de chou. Demandez-lui de vider son sac, de sortir ses cahiers et de choisir l’ordre dans lequel il ou elle veut faire ses tâches. Progressivement, laissez votre enfant faire ses devoirs alors que vous vaquez à vos occupations. Vous restez près, mais pas à côté. Si l’enfant vous demande de l’aide, dites-lui : J’ai des tâches à faire pendant 10 minutes. Essaie d’avancer, je vais te voir ensuite. Ainsi, il ou elle apprendra à se débrouiller et à trouver des solutions.

Garder en tête que les devoirs servent à apprendre

Les devoirs ne sont pas des examens. Vous n’avez pas à corriger les erreurs de votre enfant. Assurez-vous qu’il ou elle fasse ses devoirs et c’est suffisant. Un pépin? Une incompréhension? Proposez-lui de consulter Alloprof, d’appeler des camarades de classe, de s’engager à aller voir son prof le lendemain, etc. Souvent, les devoirs sont une révision des notions apprises en classe. Si votre enfant voit une leçon nouvelle, c’est souvent une simple introduction qui lui permettra de survoler le sujet avant de le revoir en classe.

Instaurer une routine

La routine après l’école doit toujours être la même : même heure et même endroit calme, loin des distractions! Ayez sous la main une boîte avec tout le matériel nécessaire (crayons, aiguisoir, ciseaux, etc.). Si votre enfant oublie un cahier, créez une liste à cocher dans son agenda pour lui rappeler de tout apporter à la maison.

Encourager votre enfant en lui donnant des défis

Au primaire, les devoirs ne devraient pas prendre plus de 30 à 40 minutes à faire. Offrez à votre enfant une pause de cinq minutes après une vingtaine de minutes de travail. Aussi, essayez de lui faire réaliser que plus il ou elle étire le temps, plus ce sera long à terminer et moins il restera de temps pour faire des activités plaisantes par la suite. Bonne idée! Proposez une activité familiale, disons à 18 h 30, en précisant que les leçons et les devoirs doivent être terminés pour que celle-ci ait lieu. Cette récompense peut motiver l’enfant à bien se concentrer. Insistez sur le fait que vous avez confiance en sa capacité de réussir, dites-lui quelques mots d’encouragement pour l’inciter à se mettre sérieusement au boulot et exprimez la fierté que vous ressentez à son égard quand vous constatez ses efforts.