La comédienne nous parle de ses souvenirs d'enfance.

La récré, la cafétéria, les nouvelles amitiés, mais aussi les cours de maths, d’arts plastiques et de français, les fous rires, les profs... Autant de souvenirs d’enfance impérissables dans la tête d’une personne adulte.

Nous avions envie de demander aux vedettes qui vous font rire quand vous les regardez en famille à la télé, qui vous font voyager avec leur musique ou qui contribuent au développement de l’imaginaire de vos enfants à travers leurs œuvres quels moments ont marqué leurs années au primaire et au secondaire.

Aujourd’hui, la comédienne Caroline Bouchard, que l'on voit chaque vendredi à 17 h dans l'émission Les Bienvenu...ou presque!, se prête au jeu.

Caroline Bouchard incarne Pascale dans Les Bienvenu...ou presque! Photo : Avanti

Comment étiez-vous à l’école primaire et au secondaire? Le genre clown, le genre timide, le genre studieux qui avait toujours la main levée?

Au primaire, j’étais clairement du genre timide. Très, très timide... Je ne voulais absolument pas qu’on me remarque! Ironiquement, comme j’avais des cheveux frisés très uniques, ça attirait beaucoup l’attention... et ça me gênait beaucoup.

Caroline Bouchard Photo : Gracieuseté de Caroline Bouchard

Quel Méritas avez-vous reçu (ou auriez-vous dû recevoir)?

Au primaire, je recevais toujours le Méritas de la propreté dans le travail! J’étais même un peu tannée!

Offrez un hommage à l’enseignante ou à l’enseignant de votre choix.

Quand je suis arrivée au secondaire, ma titulaire et professeure de français s’appelait Sœur Thérèse. Elle était très chaleureuse, enveloppante et rassurante dans cette transition vers le secondaire. Je l’ai beaucoup aimée. Caroline Bouchard

Pour vous, la récré, ça rimait avec...

Je n’étais pas sportive, alors tous les jeux d’équipe, de ballon chasseur et compagnie organisés par la classe ne m’intéressaient pas du tout! Je préférais inventer plein d’histoires et de jeux avec ma meilleure amie. Et jouer à l’élastique ou à la corde à danser, ou à Trois fois passera!

À quoi rêviez-vous quand vous étiez enfant?

Je rêvais d’être professeure au primaire. Même enfant, j’adorais les enfants! J’étais une vraie petite maman pour tout le monde. Au secondaire, quand je suis tombée amoureuse du théâtre, je rêvais secrètement de devenir actrice, mais je croyais que c’était tout simplement impossible!

Avez-vous noué des amitiés fortes au primaire et au secondaire? Comment s’appelait votre meilleur ami/meilleure amie pour toujours (BFF)? On aimerait beaucoup voir une photo de vous ensemble!

Au primaire, j’avais une meilleure amie! On était tout le temps ensemble! Elle s’appelait Véronique. Au secondaire, j’ai noué de très belles amitiés qui sont encore présentes dans ma vie aujourd’hui! Mais, étonnamment, ce ne sont pas les personnes dont j’étais le plus proche qui sont les personnes que je vois encore aujourd’hui.

Si vous pouviez voyager dans le temps, que diriez-vous à la jeune Caroline?

Je lui dirais de ne pas s’inquiéter; que tout va bien aller! De juste avoir confiance en elle et d’écouter son cœur! Caroline Bouchard