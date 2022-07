Les balados sont à la mode, et avec raison : on peut les écouter partout et en tout temps, les sujets sont diversifiés et les durées, variées. Ils sont donc adaptés à une large clientèle. Voici une série balado pour les 6 à 10 ans et des ateliers offrant aux 8 à 12 ans d'explorer les étapes de la création d'une émission radiophonique.

Un texte de Ève Christian

À l'écoute Photo : Chien Champion

Titre : Balado À l'écoute!

Production : La Puce à l’oreille, en partenariat avec neuf maisons d’édition québécoises indépendantes : Comme des géants, Druide, Les Éditions de l’Isatis, Fonfon, La courte échelle, La Pastèque, Les 400 coups, Monsieur Ed et Planète Rebelle

Pour les jeunes : De 6 à 10 ans

Résumé : Le slogan Tout pour découvrir, apprendre et comprendre simplement résume très bien ces balados documentaires ou fictifs. Offerts sur plusieurs plateformes d’écoute, ils traitent d’un vaste éventail de sujets : contes et histoires, sciences et nature, émotions et intimité, société et histoire, sciences et technologies, ainsi qu’arts et culture. On peut choisir des contenus en fonction de l’âge de l’auditrice ou de l’auditeur, du thème, de la durée, etc. Exemples de thèmes : l’adoption d’un animal, l’ennui, les sous-vêtements, les Vikings, les héros et les héroïnes, les différents types de familles… Ils sont tous en lien avec des albums jeunesse publiés par des maisons d’édition québécoises indépendantes.

Mon avis : Parmi la quarantaine de titres, j’en ai écouté plusieurs et j’aime bien le ton convivial et parfois humoristique. Les sujets sont instructifs, éducatifs et ludiques. Les balados font moins de 10 minutes et s’écoutent partout, en solo ou en famille. S’abonner au fil (Apple, Google ou Spotify) permet d’être au courant des nouveautés.

Vos enfants aimeraient produire des balados?

Quoi : Des ateliers de création radio pour les 8 à 12 ans

Où : Différentes bibliothèques de Montréal

Quand : Dates multiples en juillet (voir le calendrier complet)

Entre autres :

16 juillet de 13 h à 16 h : bibliothèque Jacqueline-de-Repentigny

23 et 24 juillet de 13 h à 16 h : bibliothèque de Côte-des-Neiges

26 et 27 juillet de 13 h à 16 h : bibliothèque de Rivière-des-Prairies

30 juillet de 13 h à 16 h : bibliothèque Mordecai-Richler

Pour qui : Les 8 à 12 ans

Explications : Ces ateliers de création radiophonique pour enfants sont centrés sur les mythes et les légendes. Ils se déroulent sur deux demi-journées. Lors de la première, les jeunes apprennent la manipulation d’un micro, ainsi que les techniques d’entrevue et d’enregistrement; le montage, l’habillage sonore et la finalisation de la production se font lors de la deuxième demi-journée.

Les filles et garçons utiliseront des sujets loufoques pour rédiger et enregistrer un bulletin d’information audio, comme le congrès des sorciers et sorcières ou une conférence de presse pour la venue du père Noël, et travailleront aussi sur des reportages plus sérieux. Après avoir fait une entrevue avec les bibliothécaires pour comprendre le fonctionnement de leur lieu de travail, les jeunes réaliseront un vox pop auprès des usagers et usagères de leur bibliothèque de quartier et prépareront des converses journalistiques pour présenter leurs créatures mythiques préférées.

Évidemment, les participantes et participants pourront conserver une copie de leur balado, qui sera aussi mis en ligne sur le site de La puce à l’oreille.

Prix : Gratuit, mais les places sont limitées et il faut s’inscrire à la bibliothèque de votre quartier.