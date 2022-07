Venez vous amuser du 7 juillet au 25 septembre 2022.

Notre capitaine a récemment découvert un univers palpitant en explorant les confins de l’espace, la Zone Jeunesse! Pour y accéder, il faut un élément bien précis : l’énergie qui se trouve dans le cœur de chaque enfant. C’est grâce à elle que le Vaisseau peut décoller et ouvrir l’accès à la Zone Jeunesse.

Notre équipage parcourt maintenant le pays pour confier aux jeunes explorateurs et exploratrices une mission de la plus haute importance : l’exploration de l’univers Zone Jeunesse.

Les enfants pourront découvrir les personnages peuplant cet univers en participant à un éventail de jeux grandeur nature employant des technologies innovantes de projection interactive et de détection des mouvements. En route pour un voyage excitant!

Points marquants de cette expérience ludique et originale : accès pour les enfants à mobilité réduite

déplacement du Vaisseau dans les régions du Québec

jeux disponibles en toute saison

Vaisseau Zone Jeunesse Photo : Radio-Canada

Découvrez les jeux

La fusée

Un voyage dans l’espace, ça se prépare! Les enfants doivent attraper les objets essentiels à la mission spatiale de David Saint-Jacques. 3, 2, 1... décollage!

Les souhaits magiques de Talia

Grâce aux créatures de l’arbre à souhaits, Talia règle tous les problèmes qui surviennent au royaume arc-en-ciel. Pour l'épauler, les enfants doivent attraper les créatures magiques avec leurs mains. La magie pourra alors opérer!

Cours Jean, cours!

Dans une compétition amicale de course à relais, les agents Martha, WXT, Bulle et Jean doivent courir entre les obstacles. Pour obtenir des super pouvoirs, les enfants doivent attraper les objets sur leur route tout en faisant attention au grille-pain rouge! Le premier ou la première à franchir le fil d’arrivée gagne la course.

La danse de Mehdi et Val

C’est la fête au village de Languille-sous-Roche. Mehdi, Val et Tristan en profitent pour apprendre aux gens du village quelles sont les danses et musiques de leur époque. Sur une musique rythmée, les enfants doivent reproduire le plus fidèlement possible une série de mouvements de danse afin de créer une chorégraphie.

Contorsions

Les filles et les garçons auront-ils le courage de se tordre, de se pencher ou même de sauter? C’est ce qu’il faudra faire dans le jeu Contorsions. Face à des murs troués qui avancent à vitesse régulière, il faudra prendre la bonne pose pour réussir à passer au travers des formes découpées dans les murs. Il faudra être alerte et faire preuve de créativité!

Ninja galaxie

Une pluie de météores menace d’anéantir la planète Sakura. Les ninjas doivent les intercepter avant qu’elles ne frappent le sol à l’aide de mouvements rapides et précis des mains.

Apprentis ninjas

Pour la fête du Nouvel An, le dragon géant aide ses apprentis ninjas en décrochant les lanternes. Attention de toutes les attraper avant qu'elles ne tombent au sol! Une fois les lanternes récupérées, la fête pourra commencer.

Un œil d’agent

L'Agent Jean fait appel au sens de l’observation des futurs agents et agentes. Il a caché plusieurs gadgets qu’ils devront repérer le plus rapidement possible. Laquelle des deux équipes remportera ce grand duel de Cherche et trouve?

Le passage secret

Des débris métalliques doivent être déplacés afin de dégager le passage secret menant à la forêt ancienne. Ce jeu se déroule dans l’univers de Makinium.

Pour avoir les détails sur les prochains arrêts du Vaisseau Zone Jeunesse, c’est ici!