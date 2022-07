Quand arrive l’été, les enfants ont envie de bouger. Tant mieux! Mais voici six façons de prévenir les blessures sportives afin de profiter de la belle saison au maximum.

Texte de Nadine Descheneaux

Avoir les bonnes chaussures et les bons vêtements. Avoir des chaussures et des vêtements de la bonne taille est essentiel. De plus, il faut veiller à ce que les chaussures offrent un bon maintien. Faites toujours essayer les souliers à vos enfants avant de les acheter.

Avoir le bon équipement. Chaque sport nécessite des accessoires spécifiques qui, justement, servent à prévenir les blessures. Équipez vos enfants adéquatement. Attention : quand vous achetez des accessoires usagés – ou si vous utilisez le même équipement pour plusieurs de vos enfants –, vérifiez tous les morceaux, sangles et attaches. Tout doit être dans l’ordre pour assurer une bonne protection.

Ajuster son équipement plus d’une fois durant l’été. Quand votre enfant grandit, il est fort probable que vous ayez à faire des ajustements à son équipement. Vous le faites sans doute au début de la saison, mais n’oubliez pas de revérifier au courant de l’été. Votre enfant grandit rapidement et il en va de sa sécurité!

Connaître les règles. Il y a toujours plus de risques de blessures quand on ne connaît pas les règles d’une activité sportive. Bien s’informer est toujours un gage de sécurité et de protection.

Faire un échauffement. La période d’échauffement n’est pas optionnelle, même pour les enfants. Elle permet aux muscles de se réveiller . Il y a davantage de blessures quand les tissus sont froids .

Avoir une bonne hygiène de vie. Bien manger, dormir suffisamment et boire beaucoup d’eau sont de bonnes habitudes pour éviter les blessures et la fatigue.