Venez découvrir les oiseaux de proie dans une réserve faunique, un site vraiment enchanteur. C’est aussi l’occasion de profiter de la nature, en faisant un pique-nique et une randonnée en famille!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Chouette à voir!

Où : 875, rang Salvail Sud, Saint-Jude

Quand : tous les jours, jusqu'au 14 août, de 9 h à 12 h 30 et de 12 h 30 et 16 h

Explications : fondé en 1987, l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) a deux mandats. Le premier : soigner les oiseaux de proie malades, blessés ou orphelins. Le second : faire connaître au public les nombreuses espèces diurnes et nocturnes du Québec.

Plusieurs activités sont proposées :

des démonstrations, en milieu naturel, d’oiseaux de proie en vol (à 11 h et à 14 h);

des promenades en forêt et au bord de la rivière, pour observer des volières de différentes espèces;

des visites guidées dans les volières de réhabilitation, pour rencontrer des oiseaux dans la dernière étape de leur guérison. Si le moment est bon et que l'équipe vétérinaire est de passage, vous pourriez assister à la remise en liberté de l’un d’eux… Quelques jours avant votre visite, surveillez la page Facebook de Chouette à voir!.

La découverte des aigles, hiboux, faucons, buses et chouettes, c’est « Chouette à voir! » Photo : Gracieuseté Chouette à voir!/Redha YACOUBI

À noter : pour agrémenter la visite, il y a des aires de pique-nique où vous pouvez déguster votre lunch. Par ailleurs, le stationnement est gratuit mais limité, d’où l’importance de respecter la plage horaire choisie. Des collations, breuvages et friandises glacées en vente compléteront votre repas si nécessaire. Les poussettes peuvent facilement déambuler sur les sentiers. Sur le site, vous trouverez des toilettes extérieures à compost.

Prévoyez au moins 2 heures 30 minutes pour faire le tour de Chouette à voir! (sentiers, visite du complexe et démonstrations d’oiseaux en vol). Par contre, si enfants et adultes aiment la randonnée, ajoutez une heure de plus.

Prix (comprenant taxes et frais)

Adulte : 22 $

Enfant de 5 à 12 ans : 17 $

Enfant de 0 à 4 ans : gratuit

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 56 $

La réservation de la plage horaire en ligne est obligatoire.

De plus, moyennant une contribution ou des frais supplémentaires, il est possible de faire une séance de photos avec un oiseau de proie au poing ou de participer à un atelier d’identification des oiseaux (sur réservation avec un minimum de quatre personnes et selon la disponibilité du personnel).

Tout ce qui est dépensé sur le site de Chouette à voir! – les activités mentionnées ci-dessus, ainsi que les frais d'entrée et les achats à la boutique de souvenirs – revient à l'UQROP pour financer la réhabilitation des oiseaux de proie, les projets de conservation et le fonctionnement de cet organisme à but non lucratif (OBNL).

Infos : 450 773-8521, poste 8545

Sachez que… après l’été, Chouette à voir! pourra être visité les fins de semaine du 27 août au 10 octobre 2022 (jours fériés y compris) de 9 h à 12 h 30 et 12 h 30 à 16 h.

L'équipe de Van Lab a également visité Chouette à voir dans l'épisode sur les oiseaux de proie.