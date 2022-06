Impossible pour les enfants, ados ou familles habitant Montréal – ou quiconque qui y sera de passage – de s’ennuyer avec la programmation estivale de la TOHU et sa grande diversité d’activités! En extra : des balados à faire rêver.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Destination TOHU : programmation estivale

Où : à la TOHU, au 2345 rue Jarry Est, Montréal

Quand : tout l’été jusqu’au 4 septembre

Explications : plusieurs activités gratuites et à prix abordable ont lieu à différents moments pendant la période estivale à la TOHU et au parc Frédéric-Back, situé juste à côté. Il y aura plus de 100 représentations sous chapiteau et des animations extérieures mettant en scène plusieurs artistes locaux. Téléchargez le magazine pour avoir tous les détails.

Hiatus, de La marche du crabe Photo : Gracieuseté : La marche du crabe/Denis Martin

Hiatus , de la compagnie La marche du crabe , pour les enfants à partir de 2 ans;

, de la compagnie La marche du crabe pour les enfants à partir de 2 ans; What’s Next? , du Quatuor Stomp, intéressera notamment les ados par son expérience interactive dans laquelle spectateurs et spectatrices décident du déroulement du spectacle à l’aide d’un dé géant. Cette prestation unique promet des rires et des surprises : acrobatie, ballet, jonglerie… quel sera le prochain numéro?

du Quatuor Stomp, intéressera notamment les ados par son expérience interactive dans laquelle spectateurs et spectatrices décident du déroulement du spectacle à l’aide d’un dé géant. Cette prestation unique promet des rires et des surprises : acrobatie, ballet, jonglerie… quel sera le prochain numéro? Pour sa 13 e année, Montréal complètement cirque , présente de nombreux spectacles circassiens, soit en salle, soit à l’extérieur. Du 7 au 17 juillet; consultez la programmation, qui amusera toute la famille

année, , présente de nombreux spectacles circassiens, soit en salle, soit à l’extérieur. Du 7 au 17 juillet; consultez la programmation, qui amusera toute la famille Plouf!, de la compagnie Le gros orteil, fera rire jeunes et moins jeunes.

Plouf! Photo : Gracieuseté Le gros orteil

Autres suggestions :

Vous auriez envie de déambuler dans le parc sur un vélo ou une trottinette, à votre rythme, mais vous n’avez ni l’un ni l’autre? Qu’à cela ne tienne : la TOHU en prête gratuitement. Pas besoin de réserver, mais quiconque se présente en premier aura le premier choix! Horaire : les vendredis et samedis de 13 h à 19 h ainsi que les dimanches de 10 h à 16 h.

Visite guidée de la Cité des arts du cirque les vendredis et samedis à 18 h.

les vendredis et samedis à 18 h. Visite du parc Frédéric-Back les samedis et dimanches à 10 h. Des animateurs et animatrices guident les cyclistes à travers le plus grand projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris en Amérique du Nord. D’une carrière de calcaire, ce terrain, devenu un site d’enfouissement, est maintenant une plaine et une jolie promenade offrant des paysages insolites.

Ces deux visites sont gratuites, mais vous devez réserver votre place.

De plus : pour bonifier la visite du parc Frédéric-Back, l’application Parc Frédérick-Back, offerte dans l’App Store, permet d’accéder à une carte interactive montrant les divers points d’intérêt de cet espace vert selon les thèmes de la biodiversité, de l’histoire, de l’environnement et de l’écologie. Vous y trouverez aussi les différentes activités sportives et culturelles qui sont proposées sur place à l’année ainsi que les installations qui sont accessibles au public.

À noter : procurez-vous gratuitement la carte Destination TOHU, qui vous permet, entre autres privilèges, de profiter de 15 % de rabais à l’achat de certains billets, au bistro de la TOHU et à la boutique.

Prix : variables selon les activités ou les spectacles; certains sont gratuits, d’autres payants.

Pour joindre la billetterie :billet@TOHU.ca, 514 405-3990 ou en personne, directement à la TOHU

Les contes de la Falla, un balado produit par la TOHU Photo : Gracieuseté TOHU/Delphine Arnaud

Balado

Les contes de la Falla est une série de huit balados pour toute la famille qui propose des récits poétiques invitant au rêve et enchantant l’imaginaire. Elle est produite par la TOHU et réalisée par La Puce à l’oreille ainsi que par les Studios Bakery.