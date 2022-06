Dans le dessein de devenir plus accessible et inclusif, le Centre des sciences de Montréal invite, un dimanche tous les deux mois, les familles avec des enfants à besoins particuliers. Les quatre expositions et la salle IMAX sont alors réservées à elles seules!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Les matinées apaisées

Où : au Centre des sciences de Montréal, dans le Vieux-Port

Quand : le dimanche 10 juillet (aussi les dimanches 11 septembre et 20 novembre) de 8 h 30 à 11 h

Pour qui : les enfants à besoins particuliers de 0 à 12 ans, mais ouvertes à tout le monde, sans restriction d’âge

Explications : des consultations avec Kéroul, un organisme de soutien et de services aux personnes handicapées, et des périodes tests avec des familles ont permis au Centre des sciences de Montréal de mieux répondre aux besoins particuliers de sa clientèle jeunesse.

Des modifications ont été apportées aux installations afin de les rendre plus sécuritaires et facilement accessibles : les tables et les moniteurs tactiles sont ajustés à la hauteur des personnes en fauteuil roulant, les stimuli (son et lumière) sont réduits dans les salles d’exposition et au cinéma IMAX, les films durent 20 minutes plutôt que 45 minutes, les sous-titrages sont adaptés aux besoins de cette clientèle et des haut-parleurs individuels sont accessibles. Le dimanche 10 juillet, c’est le dernier film IMAX en 3D, Lions de mer, qui est présenté (en anglais ou en français).

Puisque la capacité maximale d’accueil est réduite, l’espace est plus aéré et facilite les déplacements avec poussette ou fauteuil roulant.

Toutes les expositions sont accessibles à tout un chacun, autant les expos vedettes (La science derrière les records du monde et Au-delà des limites humaines) que les permanentes, dont Mini Mondo, pour les moins de 7 ans. En général, les expositions visent les jeunes de 7 à 12 ans, mais les ados et les adultes s’y amusent tout autant!

Les matinées apaisées : une invitation pour les enfants à besoins particuliers Photo : Gracieuseté Centre des sciences de Montréal/MIGUEL LEGAULT

À noter : au Centre des sciences de Montréal, la clientèle à besoins particuliers désigne celle qui vit avec une déficience intellectuelle, sensorielle ou physique; le trouble du développement, du langage, de l’attention ou de l’apprentissage; la douance; le trouble du spectre de l’autisme; le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité; la mobilité réduite; la malvoyance; la malentendance; le diabète; l’épilepsie; le trouble du traitement sensoriel; un polyhandicap; ou l’anxiété.

De plus : des accessoires sont prêtés, dont des fauteuils roulants et des coquilles antibruit, ainsi qu’un guide d’accompagnement qui permet de préparer la famille à cette visite.

Prix : l’enfant ayant des besoins particuliers paie le montant habituel de son entrée et la personne qui l’accompagne (sur présentation d’une carte d’accompagnement valide) aura le droit d’entrer gratuitement. Le billet gratuit de cette personne doit être réservé en ligne en même temps que celui de l’enfant.

Les places sont offertes en quantité limitée pour les personnes en fauteuil roulant, d’où l’importance de réserver. Vous pouvez le faire au 514 496-4724 ou au 1 877 496-4724, de 9 h à 17 h du mercredi au dimanche, ou en ligne.

Voici quelques commentaires de parents relevés lors de l’événement Matinées apaisées de mai dernier :