Si vous avez déjà visité un musée avec des enfants, vous savez que ce n’est pas simple. On s’arrête devant chaque peinture, on s’informe en lisant la vignette ou le panneau, on tente de calmer les enfants et de les empêcher de courir ici et là, la poussette et le fauteuil roulant arrivent difficilement à se déplacer et, surtout, on a peur de déranger les gens qui considèrent ces lieux comme n’étant pas familiaux.

Un texte de Ève Christian

Je vous rassure, on est loin de ça avec cette exposition déambulatoire et immersive : toute la famille est bienvenue! (Rabais familial de 20 % du 23 juin au 3 juillet)

Quoi : OASIS immersion, l’exposition Van Gogh – Distorsion

Où : Palais des congrès, 301, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal

Quand : jusqu’au 5 septembre, presque tous les jours. Consultez l’horaire.

Pour qui : les familles

Explications : Cette exposition créée à Montréal est une expérience agréable permettant de découvrir l’œuvre magistrale du peintre d’origine hollandaise Vincent Van Gogh. On a nommé cette exposition Distorsion, car à l’époque de Van Gogh, son œuvre était considérée comme une distorsion de la réalité.

Parlons un peu technique. Ce parcours lumineux, divisé en trois galeries, fait voyager les visiteuses et les visiteurs à travers plus de 225 croquis, esquisses et tableaux, projetés sur les murs et les planchers à 360 degrés par 105 projecteurs laser. Par les 119 haut-parleurs avec système audio ambiophonique, de la musique classique, contemporaine ou jazz accompagne notre visite.

Exposition Van Gogh – Distorsion. Photo : Radio-Canada/Eve Christian

La première galerie nous présente la relation précieuse que Vincent avait avec son frère par des échanges de lettres manuscrites. On y observe l’évolution de son style artistique par les esquisses et dessins en noir et blanc.

Dès l’entrée dans la seconde galerie, ce sont les couleurs et les formes en mouvement qui frappent. L’exercice est d’imaginer ce que ferait ce peintre de ses thèmes récurrents (soleil, ciel nocturne, fleurs, champs, nature) avec les outils de création d’aujourd’hui. La musique contemporaine entendue dans ces deux salles est originale et signée Rémy Sealey (Studio Audio Z).

Expo Van Gogh – Distorsion Photo : Radio-Canada/Eve Christian

On restera beaucoup plus longtemps dans la troisième galerie en se laissant bercer par l’univers poétique, lumineux et coloré des tableaux plus connus de Van Gogh. Ses tournesols, ses bateaux, ses autoportraits. L’interactivité au plancher permet à ceux et celles qui déambulent de faire partie intégrante des œuvres en les modifiant au fil de leurs pas. Les arrangements sonores sont ici signés Jean-Sébastien Côté et Emerich Demangel.

Mon avis : Si je n’avais pas visité l’exposition Immersion Monet en avril dernier à Montréal, je n’aurais jamais pensé suggérer cette activité à des familles avec enfants de moins de 12 ans. Et pourtant, c’est tellement approprié!

J’ai vu des fillettes et garçons d’une garderie s’émerveiller et rester sagement assis à regarder défiler les images. D’autres s’amusent à voir leurs pas modifier les images au sol ou à attendre le moment où les yeux d’un portrait clignotent. On est aux antipodes de la rigidité d’une visite dans un musée traditionnel; on va et vient à sa guise, on reste le temps qu’on veut, on s’imprègne de l’ambiance musicale et visuelle qui s’offre à nous. Voici un montage de plusieurs vidéos que j’ai faites lors de ma visite qui démontre bien les différentes galeries

On suggère environ 75 minutes pour compléter le parcours. Mais en fait, on va à son rythme et on prend le temps qu’on veut pour faire le tour. Des bancs de parc ou des tabourets permettent de se prélasser et de profiter de ce bain de zénitude pour toute la famille! La dernière galerie nous donne le goût d’y rester davantage par sa proposition plus variée, colorée et surprenante.

Dans les corridors entre les trois galeries, quelques panneaux explicatifs donnent des infos sur la vie et l’œuvre de Van Gogh. Même le corridor menant à la sortie est dans le même esprit.

À noter: Un stationnement payant se trouve sous le Palais des Congrès, ou, en transport en commun, on sort à la station de métro Place-d’Armes. Les poussettes sont acceptées et peuvent facilement circuler à l’intérieur des trois galeries.

Prix (taxes et frais de service en sus) : Il faut acheter les billets à l’avance pour réserver une plage horaire.

Adultes : 28,00 $

Étudiants et étudiantes : 22,50 $

Âge d’or (65+) : 22,50 $

Enfants (6-17 ans) : 22,50 $

Enfants (0-5 ans) : gratuit

Famille de 4 et plus : 21,25 $ par personne

Profitez du lancement de la saison estivale : rabais de 20 % pour les familles (maximum de 2 adultes, et 2 enfants ou plus), de jeudi 23 juin à dimanche 3 juillet inclusivement.

EXTRA : N’hésitez pas à visiter en famille l’exposition Imagine Monet, présentée tout l’été à Québec, à Ottawa et à Edmonton). Du même genre, elle est déambulatoire et immersive.