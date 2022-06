Changer de maison, de quartier ou d’école peut être anxiogène pour les enfants. Espérons que ces livres rendront agréable ce changement d’environnement. Ils offrent un éventail de situations dans lesquelles peuvent se retrouver les jeunes.

Un texte de Ève Christian

Titre :Le collectionneur de gouttes d’eau

Auteur : Gilles Tibo

Illustrateur : Oussama Mezher

Éditions : De la Bagnole

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Momo a une collection bien spéciale qu’il garde dans sa chambre. Avec son amie Lulu, il collectionne les gouttes d’eau; une par petit pot. Une goutte de pluie, une goutte sous le nez de son chien, une larme versée par Lulu lors de la perte de son chat… Des dizaines de petits pots se retrouvent sur ses tablettes, sous son lit. Sa famille se préparant à déménager dans une autre ville, Momo doit choisir quels pots garder, lesquels abandonner. Il est déchiré…

Mon avis : Iouna, élève d’une école montréalaise, a inspiré Gilles Tibo pour ce scénario très original. Rapidement, on se sent impliqué dans l’histoire et on se demande comment Momo résoudra son problème devant une collection qui signifie beaucoup pour lui, émotivement. Abandonnera-t-il tous ses pots, tous ses souvenirs?

Momo se sort de ce dilemme m’amenant à conclure qu’il faut faire confiance aux capacités des enfants lors de situations difficiles. Les solutions leur viennent parfois naturellement. Cet album illustré fera du bien à leurs parents! Coup de cœur!

Titre :L’oiseau de Colette

Autrice et illustratrice : Isabelle Arsenault

Éditions : La Pastèque

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Colette emménage dans un nouveau quartier et ressent une grande solitude. Afin de compenser, elle demande à sa mère d’adopter un animal de compagnie, ce que cette dernière lui refuse catégoriquement. Boudeuse, Colette sort de chez elle et, au hasard des rues avoisinantes, elle rencontre des gens. Rapidement et gentiment, enfants et adultes se mettent à la recherche de son oiseau qu’elle dit avoir perdu. Elle leur donnera énormément de détails sur cet animal de compagnie qui n’est, en fait, présent que dans son imagination!

Mon avis : Je sous-titrerais cet album : Quand l’imaginaire aide à sortir de l’isolement! Ce livre permettra aux enfants qui ont de la peine à la suite d’un déménagement de voir qu’on peut s’intégrer à un nouvel environnement en faisant connaissance avec le voisinage. L’album a remporté le Prix jeunesse des libraires du Québec 2018 - Catégorie 0-5 ans.

Titre :Nous sommes jumelles

Autrice : Danielle Chaperon

Illustratrice : Marilyn Faucher

Éditions : Isatis

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Deux fillettes se déclarent amies pour la vie. Elles se considèrent des jumelles tellement elles ont les mêmes goûts, peurs et passions. Cependant, le jour vient où la famille d’Emma doit déménager loin de celle d’Anna. Pour les amies-jumelles, cette séparation représente la fin du monde.

Mon avis : Une histoire sensible au fait que, parfois, les émotions et sentiments des enfants ne sont pas pris au sérieux ou à leur juste valeur par les parents. Les mots que l’autrice met dans la bouche d’Anna, narratrice de cet événement d’une grande importance pour elle, sont très éloquents. On ressent la douleur de ces fillettes et on décode une forte amitié qui dépasse les liens de l’amour. Les illustrations parlent aussi beaucoup.

Titre :La maison de Jules

Auteur et illustrateur : Paul Martin

Éditions : Bayard

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Jules et toute sa famille déménagent dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison. Le jeune garçon ira donc à une nouvelle école et devra lier de nouvelles amitiés. Mais pour Jules, cet avenir a des allures de cauchemars…

Mon avis : Jules ressent des angoisses auxquelles les enfants doivent faire face quand ils et elles doivent quitter l’environnement qui était le leur depuis leur tendre enfance. Les dessins tout comme les mots transmettent bien les émotions. Un livre qui donnera de l’espoir.

Titre :Matéo et la dame en noir

Autrice : Nancy Thomas

Illustrateur : Félix Girard

Éditions : Dominique et compagnie

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : Depuis son déménagement en ville, loin de sa campagne natale, Matéo est confronté à une autre réalité : dans sa nouvelle école, les enfants viennent de plusieurs pays et ont des coutumes qu’il voit pour la première fois. Par exemple, la mamie de son ami Ahmed a un drôle d’accoutrement quand elle vient le reconduire à l’école. Il trouve qu’elle ressemble à un fantôme! Matéo se rend compte qu’il a bien des choses à apprendre sur la diversité culturelle!

Mon avis : Parfois, quand on change de lieu de résidence, on découvre un monde nouveau. C’est le cas de Matéo, qui fait la connaissance d’un ami issu d’une famille immigrante. Il est d’abord surpris, mais avec le temps, il agrandit ses horizons internationaux et s’adapte aux gens qui l'entourent. Les thèmes des préjugés, de la tolérance et du respect sont bien amenés. Un petit roman en gros caractères avec de courts chapitres facilitant la lecture.

Titre :C’est ma chambre

Autrice : Caroline Gauvin

Illustratrice : Anne-Marie Bourgeois

Éditions : Pierre Tisseyre

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Résumé : La grand-mère de Simone doit emménager chez sa fille en attendant d’avoir une résidence qui saura lui offrir les services nécessaires pour sa santé qui décline. De prime abord, Simone en est bien heureuse, car elle adore sa mamie; mais… elle devra lui prêter sa chambre et partager la chambre de sa petite sœur. Ça ne fait pas son affaire. Elle se sent bousculée et elle doit revoir ses habitudes.

Mon avis : Ce changement bouleverse la vie de Simone. Il n’est pas question ici de déménagement de maison, mais de chambre, et c’est assez pour insécuriser la fillette. Elle croit que si les habitudes changent, il y a forcément quelque chose qui va mal tourner. Elle est aussi confrontée à la maladie de sa grand-mère, qui perd la mémoire. Tout ça est difficile pour la petite. Mais l’espoir est là.

Ces mini-romans de la collection Sésame, avec une typographie aérée, un vocabulaire simple et plusieurs illustrations en noir et blanc, sont appropriés pour une lecture facile pour les enfants du premier cycle du primaire.