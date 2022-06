Le début des vacances est le moment idéal pour faire voler des cerfs-volants! Au festival Grain de ciel, apportez vos cerfs-volants ou empruntez-en, et venez remplir le ciel du parc Frédéric-Back. L’idée est simplement de s’émerveiller en famille devant ces objets aux formes et aux couleurs diverses. La météorologue que je suis n’a pu s’empêcher de demander aux responsables du festival : « Et s’il ne vente pas? » Leur réponse : « Dans la plaine où se déroule Grain de ciel, le vent est toujours présent, même s’il n’est pas constant. »

Un texte de Ève Christian

Festival Grain de ciel. Photo : Alexandre Galliez

Quoi : Grain de ciel

Où : À la TOHU, au 2345, rue Jarry Est à Montréal, et au parc Frédéric-Back juste à côté

Quand : Les 25 et 26 juin

Pour qui : Toute la famille

Explications : Plusieurs activités attendent parents et enfants : l’initiation au maniement, la fabrication de cerfs-volants, une exposition, et la chance de voir en action des cerfs-volistes d’expérience provenant de diverses régions du Québec, du Canada et des États-Unis et qui livreront des performances de vol acrobatique et mèneront des combats de Rokkakus, des cerfs-volants hexagonaux, un peu plus longs que larges, guidés par une seule ligne et peu pilotables.

Un autre objet volant sera aussi en vedette : la bulle de savon géante! Venez rencontrer la sirène et participer à son atelier de bulles géantes au parc. Elle fera voyager filles et garçons de tous âges dans son univers de bulles aux effets visuels captivants!

Aussi, à différents moments de la fin de semaine, des performances circassiennes seront présentées, au parc et à la TOHU.

Anouk Vallée-Charest au tissu aérien. Photo : Jena-François Savaria

Consultez la programmation pour tous les détails, les heures et les réservations, le cas échéant.

Pour avoir une petite idée de ce qui vous attend, voici la vidéo de la dernière édition de grain de ciel, celle de 2019

À noter : La marche pour se rendre au parc prend une vingtaine de minutes; des navettes sont à la disposition des visiteurs et visiteuses pour l’aller-retour entre la TOHU et la plaine des vents.

De plus : Voici deux activités complémentaires qui ont lieu cet été :

Ateliers d'initiation et de perfectionnement à la pratique du cerf-volant. Ce samedi, 18 juin, et tous les samedis du 2 juillet au 4 septembre, de 10 h à 16 h. Activité annulée en cas de mauvais temps.

INSOLITE ou comment danser avec le vent, une exposition de Robert Trépanier, designer en environnement, peintre et créateur de cerfs-volants artistiques. Du 21 juin au 22 août, de 9 h à 17 h. (Vernissage le vendredi 24 juin de 17 h à 19 h.)

Prix : Gratuit!