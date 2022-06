D’un côté, un éléphanteau passant 600 jours dans le bedon chaud, douillet et protecteur de sa maman, mais qui doit un jour, sans avertissement, sortir de cet endroit rassurant pour vivre sa vie. De l’autre, un enfant qui doit s’extraire du confort de sa chambre remplie de jouets et d’objets réconfortants pour aller à l’école, passant ainsi d’un milieu agréable à un endroit inconnu et donc anxiogène. Le parallèle entre les deux? C’est ce que propose ce théâtre jeunesse.

Un texte de Ève Christian

Quoi : Il n’y aura plus d’éléphant

Où :Dans l’autobus de Tortue Berlue

Quand : Consultez l’horaire, auquel peuvent s’ajouter d’autres dates et lieux au cours de la saison estivale

Pour qui : Les 4 à 8 ans

Durée : Une trentaine de minutes

Explications : Tortue Berlue est un théâtre ludique, éducatif et interactif pour jeunes enfants. Les représentations se font dans un autobus scolaire modifié qui se déplace de ville en ville, de parc en parc, d’école en école... Les thématiques des pièces de son répertoire sont, entre autres, le développement des habiletés sociales, les émotions, l’imagination, le courage, la résilience ainsi que les valeurs et règles à respecter en société.

La tortue Berlue et Eloi. Photo : Eve Christian

À la porte de l’autobus, la grande marionnette Tortue Berlue, au bras de Caroline ou d’Éloi, accueille les jeunes spectatrices et spectateurs. Elle les dirige vers les bancs dans l’autobus et explique ensuite les grandes lignes de l’histoire ainsi que les notions de base d’un spectacle théâtral. Puis, elle disparaît, les lumières s’éteignent et… place au théâtre! La Tortue Berlue retrouve son public une fois la pièce terminée pour recueillir les commentaires.

Résumé de la pièce :

Maxime refuse de s’habiller et d’accomplir son rituel matinal, car l’enfant préfère rester dans le confort de sa chambre plutôt que de partir. Max se rappelle des souvenirs d’une époque plus simple, quand le temps n’était fait que de jeux et de discussions avec son meilleur ami, le toutou Balourd, un éléphant multicolore. Max adore les éléphants…

Malgré tout, il faut aller à l’école, et sans Balourd. C’est toujours préoccupant, ce qui se trouve de l’autre côté d’une porte; tout comme c’est inquiétant de réaliser que les éléphants d’Afrique sont menacés de disparition…

Dans l’autobus de Tortue Berlue. Photo : Eve Christian

Mon avis : J’ai assisté à une représentation scolaire avec une classe de maternelle et leurs deux enseignantes. Les enfants, libres de réagir, de rire et de pousser des acclamations, se manifestent aux bons moments. Les éléments visuels et la conception sonore de la pièce captent rapidement l’attention du jeune public.

Ce spectacle, un savant mélange de théâtre de marionnettes, de musique, de projections vidéo et de mécanique scénique, permet aux enfants, qui sont vraiment très près de la petite scène, de plonger dans un merveilleux univers.

J’ai aussi bien aimé le fait que ce conte inclut un aspect scientifique : les enfants en apprennent beaucoup sur les éléphants d’Asie et d’Afrique, ceux qu’affectionne particulièrement Max. Au fil de l’histoire, qui se divise en différents chapitres, Max énonce certaines caractéristiques de ce gros animal, explique comment il fait sa toilette et ce qu’il mange, expose les dangers qu’il rencontre et parle de son extinction redoutée. Subtilement, on chemine en même temps que l’enfant, qui effectue son rituel du matin. Ce théâtre est donc ludo-éducatif.

Point intéressant : le comédien Éloi Cousineau et la comédienne Caroline Gendron se partagent le rôle de Max, ce qui est idéal pour que les enfants puissent s’identifier au personnage principal peu importe leur identité de genre.

Cette représentation est un moment propice pour initier les enfants aux bons comportements dans une salle de spectacle. Ce guide pédagogique, destiné au personnel en milieu scolaire, s’avère très utile aux parents pour préparer l’avant-spectacle et pour dresser ensuite un bilan de la sortie.

À noter : Entrant par l’arrière de l’ancien autobus scolaire, les enfants s’installent sur ses bancs sans dossier, installés en deux rangées. En lieu et place du chauffeur, c’est la petite scène avec des rideaux qui cachent le décor. De chaque côté, les fenêtres de l’autobus sont remplacées par des éléments décoratifs; dans ce cas-ci, des livres sur les éléphants.

Prix : Gratuit. Les premières personnes arrivées seront les premières installées dans l’autobus, qui compte une quarantaine de places.

Infos : 514 290-4176

Voici deux éléments pour préparer vos enfants à cette sortie :