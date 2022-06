Expliquer la bienveillance, le consentement et la tolérance aux jeunes enfants à travers des contenus ludiques

Un texte de Yohane Cassabois

L’autrice, enseignante au primaire et professeure d’art dramatique Carine Paquin et l’autrice et illustratrice Laurence Dechassey ont créé une série de cinq contes pour les enfants de 3 à 6 ans. Ils ont pour théâtre une ferme et les animaux qui y vivent : cochons, chevaux, dindes, brebis, vaches...

Sur la Zone des petits, vous trouverez, en version interactive, les contes Le cochon qui voulait dire non et Le coq qui voulait être une poule.

Le but de ces contenus pédagogiques : aider les jeunes enfants à accepter la différence, à exprimer pleinement leur identité et à se faire respecter. En montrant aux bouts de chou qu’il ne faut pas hésiter à dire non ni à affirmer son opinion même lorsqu’elle diffère de celle de la majorité, et en expliquant que tout le monde a sa place dans la société, la joyeuse équipe de La ferme de la Haute-Cour les aide à se sentir mieux dans leur peau.

Compléments aux contes interactifs Six coloriages mettant en vedette les animaux de la ferme et le jeu Les costumes de George, dans lequel les enfants peuvent choisir les tenues, sans identité de genre, de ce galliforme de la basse-cour.