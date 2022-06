Le Festival Eurêka!, ce sont trois jours en plein air de plaisir et de découvertes dans les domaines de la science et de la technologie… pour les jeunes, leurs parents et leurs grands-parents!

Un texte de Ève Christian

Quoi : Festival Eurêka!, la grande fête des sciences

Où : Au parc Jean-Drapeau, à Montréal, au pied de la Biosphère

Quand : Du 10 au 12 juin (vendredi de 9 h 30 à 15 h 30, samedi de 10 h 30 à 19 h 30 et dimanche de 10 h 30 à 17 h)

Pour qui : Toute la famille avec des enfants à partir de 6 ans (mais les filles et garçons plus jeunes peuvent évidemment être de la partie)

Description : d’abord, notez, chères festivalières et chers festivaliers qui ont l’habitude de fréquenter Eurêka! que, pour la première fois, le festival n’a pas lieu au Vieux-Port, mais sur l’île Sainte-Hélène, au parc Jean-Drapeau, au pied de la Biosphère. Pour souligner l’événement, l’entrée sera gratuite à la Biosphère pour toute la durée du festival.

Sous le thème de l’eau, ce 15e rendez-vous nous fait réfléchir aux moyens de préserver cette dernière et nous permet de découvrir des technologies innovantes liées à ce patrimoine naturel. Évidemment, il est impossible de passer sous silence l’incidence des changements climatiques sur les écosystèmes.

Des spectacles et des activités, interactives ou non et regroupées par zone (eau, techno, humain, ingéniosité et nature) sous la supervision de scientifiques, sauront combler la curiosité de tous les membres de la famille. Voici mes suggestions selon les catégories :

Science en scène – 27 spectacles et conférences interactives :



L’organisme La Baleine Nomade expliquera les similitudes entre l’humain et la baleine.

Simon DuBois, premier Québécois à avoir effectué une course autour du monde à la voile en équipage, viendra nous raconter son expérience.

Les neurones atomiques, duo de frères scientifiques habitués de ce festival, nous démontreront que l'eau, en plus d’être source de vie, de plaisir et de détente, peut devenir source d'explosions.

Potions chimiques et magie seront au menu du spectacle Feu et glace, présenté par Sciences en folie.

Science à concocter – Six ateliers interactifs :

Fabriquez de l’électricité avec une turbine hydraulique.

Construisez, à l’aide de bâtonnets et de colle chaude, un pont capable de résister aux charges stupéfiantes d’une presse hydraulique.

Science sous chapiteaux – Plus de 50 activités en continu dans 41 kiosques :

Transformez-vous en détective et identifiez des polluants qui se cachent dans l’eau à l’aide d’appareils sophistiqués, puis découvrez les conséquences de ces contaminants sur la santé.

Participez à un jeu Scratch piloté par l’intelligence artificielle où, en utilisant votre corps, vous contrôlerez un surfeur qui navigue à travers les requins.

Science dans tous les sens : rencontrez l’illusionniste Luc Langevin, le samedi de 13 h 30 à 15 h 30, qui soulignera l’ingéniosité de jeunes inventrices et inventeurs de l’émission Les inventifs, présentée sur les ondes d’Unis TV.

Consultez la programmation détaillée pour faire vos choix selon la zone, le type d’activité, la journée, etc.

+ : le samedi soir à 20 h, assistez au populaire jeu-questionnaire scientifique Génial!, présenté sur les ondes de Télé-Québec. L’animateur Stéphane Bellavance et le scientifique Martin Carli seront sur scène avec leurs questions et les démonstrations impressionnantes servant de preuves aux réponses données par les concurrentes et les concurrents.

Les billets en ligne étant tous distribués, il sera possible de s’en procurer au kiosque d’information situé au cœur du festival, à la sortie de la station de métro Jean-Drapeau, le 10 juin dès 9 h 30 ou le lendemain vers 10 h 30. Première personne arrivée, première servie!

À noter : Les activités et spectacles ne sont pas annulés s’il pleut, sauf en cas de force majeure.

Prix : Gratuit