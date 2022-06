En ce Mois national de l’histoire autochtone, j’ai décidé de mettre en lumière des récits qui ne sont pas faciles à raconter.

Un texte de Ève Christian

Il y a ceux, nombreux, des enfants qu’on arrachait de leur réserve et qu’on envoyait loin de leur famille, dans des pensionnats; ou ceux, moins connus, des femmes autochtones disparues… Ces sombres pans de l’histoire canadienne ont une importance capitale pour comprendre la réalité d’autres peuples. Je crois que les enfants doivent savoir.

Voici cinq livres et un balado pour vous seconder dans la difficile tâche qui consiste à enseigner à vos jeunes ces dures réalités qu’ont eu à vivre des fillettes et des garçonnets de leur âge.

Titre : Quand on était seuls

Auteur : David Alexander Robertson

Illustratrice : Julie Flett

Traductrice : Diane Lavoie

Éditions : Des Plaines

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : en faisant référence aux quatre saisons, Nókom répond aux questions de Nósisim, sa petite-fille, qui ont toutes rapport avec la partie de son enfance passée dans une école loin de chez elle.

Mon avis : j’aime beaucoup la relation aux saisons dans cette histoire douce, mais teintée de tristesse et d’amertume quand la grand-mère raconte ses souvenirs d’enfance… Je n’en reviendrai jamais de ce que ces enfants ont dû subir loin de leur famille.

Titre : Sans Nimâmâ

Autrice : Melanie Florence

Illustrateur : François Thisdale

Traductrice : Diane Lavoie

Éditions : Des Plaines

Pour les jeunes à partir de : 6 ans

Résumé : une fillette est élevée par sa grand-mère, sa mère faisant partie des femmes autochtones disparues. Les années passent et, même si cette fille devient femme, elle pense souvent à sa mère, qui semble toujours à ses côtés… La dernière page énonce des voix qui s’élèvent pour intervenir afin que cessent ces disparitions. L’ouvrage contient également des chiffres et des liens pour en savoir plus.

Mon avis : cette conversation à trois (la jeune fille, sa grand-mère et sa mère disparue, dont les mots sont inscrits en italique) est tellement touchante. Les illustrations ne font qu’amplifier les émotions qu’on ressent à la lecture de ce bel album. À la manière d’un cherche et trouve , les plus jeunes aimeront déceler six mots écrits en alphabet cri camouflés dans certaines illustrations. Leur traduction est donnée dans les premières pages. Un vrai coup de cœur.

Autrices : Christy Jordan-Fenton et Margaret Pokiak-Fenton

Illustratrice : Gabrielle Grimard

Traductrice : Isabelle Allard

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Titre livre 1 : Quand j’avais huit ans

Résumé : cet album est une adaptation du roman jeunesse à succès Les bas du pensionnat. Olemaun veut à ce point apprendre à lire que son père finit par l’envoyer, malgré lui, au pensionnat des étrangers et étrangères. Des religieuses lui enlèvent plusieurs éléments qui font d’elle une Autochtone à part entière. Elle se nomme dorénavant Margaret, ses tresses sont coupées et on la met aux tâches ménagères sous le joug d’une religieuse méchante plutôt que de lui apprendre correctement à lire.

---

Titre livre 2 : Où est ma fille? (suite de Quand j’avais huit ans)

Résumé : Margaret revient dans son pays après deux ans passés dans les pensionnats. Sa mère et sa meilleure amie ne la reconnaissent pas… Elle a elle-même perdu des repères de son enfance. Mais son père est là et lui fait confiance…

Mon avis : deux livres qui font naître des sentiments émouvants quand on lit à quel point ces enfants recevaient de mauvais traitements. J’en ai versé des larmes. Ils susciteront assurément des réflexions qui mèneront à des discussions familiales.

Titre : Je ne suis pas un numéro

Autrices : Jenny Kay Dupuis et Kathy Kacer

Illustratrice : Gillian Newland

Traductrice : Isabelle Allard

Éditions : Scholastic

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : ce récit est inspiré de la vie d'Irène, la grand-mère de Jenny Kay Dupuis. Il raconte le moment, dans sa vie familiale, où un agent du gouvernement se présente pour l’emmener avec deux de ses frères dans une école résidentielle (un pensionnat). Le déchirement et la tristesse s’ensuivent. Le livre rappelle aussi l’importance de ne pas oublier qui on est. Les dernières pages, ponctuées de photos d'Irène, expliquent, à la façon d’un documentaire, le système des écoles résidentielles.

Mon avis : on a l’impression que tout ce qui est raconté au sujet de ces enlèvements d’enfants pour les envoyer en pensionnat, loin de leur famille, dans le but de les convertir, se ressemble. C’est possible, mais à chaque nouvelle lecture, un trait douloureux se trace dans mon cœur de mère et s’ajoute aux autres. Chaque histoire est unique même si elle ressemble à l’autre. Je crois qu’il est important que nos enfants sachent ce qui s’est passé, pour savoir de leur côté aussi, l’espace d’un instant, se mettre à la place de ces enfants autochtones dont on a voulu changer l’identité.

Ce balado est la lecture du roman jeunesse Niska, publié en 2016. Il est lu par Samian.

Titre : Niska

Texte : Étienne Poirier

Éditions : Du soleil de minuit

Réalisation : Sylvie Lavoie, Radio-Canada

Pour les jeunes : 11 ans et plus

Résumé : le roman Niska traite de l'amour familial et du déracinement en entraînant les lectrices et les lecteurs dans la réalité des pensionnats pour Autochtones des années 50. Siméon a vécu cette période où deux mondes s’affrontaient; il avait alors fait la promesse à son père de ne jamais oublier ou renier ses origines.

Maintenant grand-père, Siméon fait face aux questions de sa petite-fille Niska. Pour y répondre, il doit fouiller dans ses souvenirs, se rappeler la déchirure et l’oubli vécus dans son enfance. D’ailleurs, Siméon aura-t-il finalement tenu la promesse faite à son père?

Mon avis : l’auteur et son œuvre ont été finalistes aux Prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse en 2017. La voix de Samian, qui raconte l’histoire avec l’accent parfait lorsqu’il prononce les prénoms ou les mots dans la langue des Premières Nations, est envoûtante. Même si le balado en quatre parties dure plus de deux heures trente minutes, on ne veut pas cesser de l’écouter. Pour ados et adultes aussi…