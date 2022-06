Cet article est le premier de deux portant sur les Premières Nations. L’objectif est de montrer le patrimoine, les us et coutumes ainsi que la vie quotidienne des peuples autochtones.

Un texte de Ève Christian

Titres de la collection :Les sept enseignements

Le cadeau parfait : une histoire sur l'amour (tome 1) La quête de Kode : une histoire sur le respect (tome 2) Le premier jour : une histoire sur le courage (tome 3) Les histoires de Misaabe : une histoire sur l'honnêteté (tome 4) Amik aime l'école : une histoire sur la sagesse (tome 5) Deux sœurs en harmonie : une histoire sur l'humilité (tome 6) Qu'est-ce que la vérité, Betsy? : une histoire sur la vérité (tome 7)

Autrice : Katherena Vermette

Illustratrice : Irene Kuziw

Éditions : Des Plaines

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Dans chaque tome de cette collection, on trouve un des sept enseignements sacrés de la nation anichinabée : l’amour, la sagesse, l’humilité, le courage, le respect, l’honnêteté et la vérité. On y traite de plusieurs sujets, dont la rentrée scolaire, la famille, l’amitié, l’école, la fratrie, etc., souvent en établissant un parallèle avec la vie des Premières Nations.

Mon avis : Les enfants s’identifient bien aux personnages autochtones de cette collection, car leurs histoires sont semblables à leur réalité. Ces petits livres de 24 pages sont amplement illustrés et le texte est simple. Ils captent l’attention des enfants d’âge préscolaire et sont aussi parfaits pour une première lecture en solo à partir de 6 ans. Chaque livre peut être parcouru indépendamment des autres.

Titre : Parfois je suis un renard

Autrice et illustratrice : Danielle Daniel

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Dans la tradition anichinabée, chaque personne s’identifie à un animal par un trait de personnalité ou par une qualité assurant ainsi sa place dans un clan. Cet animal est appelé totem. Celles et ceux qui portent le même sont considérés comme étant frères et sœurs et ont le devoir de s’entraider.

Mon avis : Dès qu’on ouvre ce livre, on comprend pourquoi l’autrice a remporté le prix Marilyn Baillie Picture Book en 2016 pour la version anglaise, et aussi pourquoi il a fait partie des 100 livres à faire connaître de la bibliothèque publique de New York. Il reflète la douceur, autant par le texte que par les images colorées; il fait découvrir une coutume autochtone et suscite la discussion familiale afin de reconnaître en soi et chez les autres les caractéristiques et les émotions qui font partie de nous.

Titre : Les érables rouges

Autrice : Martine Latulippe

Illustrateur : Fabrice Boulanger

Éditions : Auzou

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Pourquoi les feuilles des érables deviennent-elles rouges à l’automne? La science dit que c’est en raison du froid… Mais une légende wendat en a une tout autre interprétation!

Mon avis : Un bel album pour les bambines et les bambins qui se plaisent à regarder les illustrations magnifiquement colorées d’animaux, d’oiseaux et de nature. L’autrice nous permet de découvrir cette légende dans laquelle le bien (l’harmonie et la paix) côtoie le mal, par l’appât de la victoire.

Titre : Ligne de trappe

Auteur : David Alexander Robertson

Illustratrice : Julie Flett

Éditions : Scholastic

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Un grand-père renoue avec ses souvenirs en emmenant pour la première fois son petit-fils de la ville à la ligne de trappe, l’endroit où, plus jeune, lui et sa famille chassaient des animaux et vivaient de la terre. C’est l’occasion pour l’enfant d’en apprendre davantage sur son héritage autochtone.

Mon avis : Belle thématique de la transmission des coutumes cries d’un grand-père à son petit-fils. Au fil du récit, l’auteur, qui a vécu cette expérience de réconciliation du territoire de ses ancêtres avec son propre père, ajoute des mots moskégons (dialecte cri) qu’il traduit aussitôt. On les retrouve aussi listés à la dernière page. J’aime découvrir les façons de vivre de ces peuples.

Les derniers livres, écrits en français et en cri, font partie d’une trilogie d’un auteur né dans une région isolée du nord du Manitoba. Lauréat de plusieurs prix littéraires, il relate, dans ses récits, des segments de la vie des peuples nordiques, qui sont une voix de l’espérance. Les illustrations sont de trois artistes qui ont leur style bien à eux.

Auteur : Tomson Highway

Illustratrice : Julie Flett

Éditions : Prise de parole

Pour les enfants à partir de : 5 ans

---

Titre : Les libellules cerfs-volants

Illustratrice : Julie Flett

Résumé : C’est l’été. La famille autochtone de cette histoire vit près d’un grand lac dans le nord du Manitoba. Les deux garçons n’ont comme jouets que les bâtons, les roches et les animaux, mais ils ne s’ennuient pas.

Mon avis : Tout simple, ce livre rappelle que les enfants n’ont pas besoin de superflu pour s’amuser. L’imagination est une bonne amie.

---

Titre : Un renard sur la glace

Illustrateur : Brian Deines

Résumé : Cette fois, c’est l’hiver et la famille doit pêcher pour préparer un bon repas. Cody aide leur père alors que Joe fait la sieste avec leur mère dans le traîneau. Toutefois, un renard se pointe et les chiens de traîneau le poursuivent, entraînant la mère et l’enfant dans une dangereuse course.

Mon avis : Magnifiques illustrations d’un artiste maintes fois primé pour ses œuvres. Il est qualifié de peintre de la lumière et je suis bien d’accord. Il travaille souvent à l’huile. La chute de l’histoire est surprenante.

---

Titre : Le chant des caribous

Illustrateur : John Rombough

Résumé : La chasse aux caribous est une activité essentielle de la vie des nomades du Grand Nord. Cette fois, les frères Joe et Cody sont entraînés bien malgré eux au cœur d’une aventure qui comporte de grands risques.

Mon avis : J’ai adoré en apprendre sur les us et coutumes de ces peuples qui vivent dans une simplicité qui me déconcerte. Illustrations modernes, voire abstraites, d’un style qu’on ne voit pas souvent dans les albums jeunesse. J’aime!