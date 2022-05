Quels sont les éléments qui le composent? Qui sont les créateurs et créatrices qui travaillent ensemble pour en faire un tout?

Un texte de Ève Christian

Ma mère m’a toujours dit : Un livre est un ami. Elle avait bien raison. Mais comment fabrique-t-on un livre, à partir de l’idée jusqu’à l’objet? Quels sont les éléments qui le composent? Qui sont les créateurs et créatrices qui travaillent ensemble pour en faire un tout?

Par ces cinq livres et aussi par l’écoute de ce balado en cinq épisodes, les enfants et leurs parents trouveront réponse à ces questions.

Titre : Je suis un livre

Autrice : Anne Renaud

Illustratrice : Caroline Soucy

Éditions : Bayard

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Un livre est aussi un ami qui peut faire rire, créer des peurs, faire découvrir des endroits merveilleux et développer l’imaginaire. Mais il y a des règles à suivre quand on veut le feuilleter…

Mon avis : Ce joli album, très amusant, fera rire les jeunes enfants. C’est le livre lui-même, d’un ton un peu vantard, qui explique tout ce qu’il représente pour la lectrice ou le lecteur qui voudra bien l’ouvrir. Les illustrations amènent l’enfant dans un univers coloré; mise en page ludique.

Titre : Les livres de Madame Sacoche

Autrice : Angèle Delaunois

Illustratrice : Caroline Merola

Éditions : Isatis

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Madame Sacoche ne vit que pour et par les livres. Elle mange en lisant, dort sur un lit de livres et remplit plusieurs sacoches des histoires qu’elle ne veut pas oublier. Elle visite les écoles pour faire découvrir son univers livresque aux enfants qui l’adorent.

Mon avis : Un petit bijou pour le texte et les illustrations; un vrai hommage à la littérature. Pour les bambins et les bambines qui ne savent pas encore lire, feuilleter ce livre avec un adulte ou un grand-parent leur donnera le goût d’apprendre l’alphabet pour découvrir à leur tour les mots, les mondes imaginaires et des personnages hauts en couleur. En supplément, cette fiche pédagogique permet aux enfants de s’assurer d’avoir compris la lecture.

Titre : Le livre à propos des livres de Victor le lapin

Autrice : Frances Watts

Illustrateur : David Legge

Éditions : Broquet

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Victor le lapin sert de guide aux enfants pour les initier à l’objet qu’est le livre. Plusieurs éléments y sont détaillés : la page de garde, la page titre et celle où se trouve le dépôt légal et qu’on regarde à peine; des rabats à soulever permettent d’étirer la page pour découvrir d’autres notions.

Mon avis : Extrêmement bien conçu pour captiver les lecteurs et lectrices qui commencent à lire. Le lapin, vedette de ce livre, passe d’une page à l’autre par un trou et se sert de ses longues oreilles pour mesurer les dimensions d’une page. À mon sens, il se montre assez convaincant pour que tout enfant ait le goût de découvrir d’autres livres. Un coup de cœur!

Titre : C’est une histoire, Édouard!

Autrice : Frances Watts

Illustrateur : David Legge

Éditions :Broquet

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Le narrateur, assisté par la poulette Émilie, présente au renard Édouard les différentes étapes pour fabriquer une histoire. Celle-ci débute avec une page blanche, qui ne le restera pas longtemps : des personnages viendront l’habiter, y joueront un rôle, et ce, dans des décors colorés.

Mon avis : Ce livre et le précédent, écrits et illustrés par les mêmes artistes, forment un beau duo à posséder dans une première bibliothèque. En fait, celui-ci complète ce que Victor le lapin a appris aux jeunes lectrices et lecteurs. J’aime beaucoup le travail de l’illustrateur avec ses personnages qu’il met en gros plan. Pas d’images ou de détails superflus. On a vraiment l’impression d’entrer dans le livre. Deuxième coup de cœur!

Titre : Le livre qu’il ne faut surtout, surtout, surtout pas lire

Autrice : Sophie Laroche

Illustrateur : Jean Morin

Éditions : De Mortagne

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Résumé : Max n’a jamais aimé lire. Il préfère, et de loin, jouer au soccer ou aux billes avec ses amis. C’est pourquoi il est intrigué quand tous ses copains délaissent les sports pour se plonger dans la lecture du livre L’aventure de tes rêves, de l’auteur Marc Norenêt. Il en est de même pour les profs, le directeur et les autres élèves de son école. Mais qu’est-ce qui rend ce livre si passionnant? Il semble créer une dépendance chez celles et ceux qui en soulèvent la couverture. Max mène son enquête…

Mon avis : De prime abord, le titre a attiré mon attention : Le livrequ’il ne faut surtout, surtout, surtout pas lire, puis les premières pages ont fini de me convaincre de le lire. Je suis certaine que ce roman de 300 pages en fera tout autant chez les filles et les garçons. Les personnes non férues de lecture se reconnaîtront en Max, le personnage principal. Rapidement, dès les premières pages lues, tout le monde voudra connaître le dénouement de cette intrigue, j’en mettrais ma main au feu. J’ai eu peine à le déposer pour aller travailler!

Titre du balado : Trois fois Alice

Scénarisation : Alex Beausoleil

Voix : L’auteur Patrick Isabelle, l’illustratrice Audrey Malo, l’éditrice Aurore Lehmann et la jeune Alice Poblete

Production : Éditions de la Pastèque et La puce à l’oreille

Réalisation : Albéric Filhol (La puce à l’oreille) et Ivann Uruena (Les Studios Bakery)

Pour les jeunes à partir de : 8 ans

Résumé : La jeune Alice adore les livres. La chanceuse se fait offrir par une maison d’édition de mener des entrevues avec un auteur, une illustratrice et une éditrice afin de comprendre comment une histoire se monte, pièce après pièce, afin de devenir un album illustré. Et le plaisir ne s’arrête pas là : les spécialistes qu’elle interviewe lui proposent trois idées et comptent sur elle et ses camarades pour choisir celle qui forgera l’histoire et orientera les illustrations associées. Les jeunes devront aussi titrer cet album pour enfants.

Mon avis : Une fois les cinq épisodes écoutés, les jeunes comprendront quelles sont les étapes nécessaires et sauront quelles personnes sont consultées pour fabriquer un livre, de l’idée à la publication. Le fait que ce soit une jeune fille qui mène les entrevues ajoute de la fraîcheur et de la spontanéité aux discussions. Je suis certaine que ses questions rejoindront plusieurs de celles que se posent les jeunes à propos du monde de l’édition.